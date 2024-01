Lewandowski nie wytrzymał. Czegoś takiego dawno nie widzieliśmy [WIDEO]

FC Barcelona fatalnie rozpoczęła spotkanie z Villarreal w 22. kolejce La Ligi. Po pierwszej połowie przegrywała 0:1 po golu Gerarda Moreno. Niedługo po wznowieniu gry sytuacja ekipy Xaviego jeszcze bardziej się skomplikowała. W 54. minucie prowadzenie rywali podwyższył Ilias Akhomach.

Lewandowski starł się z Erikiem Bailly

FC Barcelona w świetnym stylu wróciła jednak do gry. Niedługo później bramkę na 1:2 zdobył Ilkay Guendogan po asyście Roberta Lewandowskiego. Zespół z Katalonii nie przestawał nacierać i wkrótce wyrównał stan rywalizacji. Tym razem piłkę do siatki wpakował Pedri. Tuż po strzeleniu gola na 2:2 doszło do spięcia pomiędzy Lewandowskim a Erikiem Baillym. Kamery zarejestrowały, że gdy zespół świętował bramkę, Polak w tym czasie chciał zabrać piłkę z bramki i zanieść ją na środek boiska, czym mógłby przyspieszyć grę. Wówczas podszedł do niego Bailly i obaj zmierzyli się głowami. Napięta sytuacja nie miała jednak żadnych konsekwencji i zawodnicy po chwili się rozeszli.

Bailly przypomniał jeszcze jednak o sobie w tym meczu. W 71. minucie wpakował piłkę do własnej bramki. FC Barcelona w kapitalnym stylu odwróciła losy meczu i prowadziła 3:2. Niedługo później boisko opuścił Robert Lewandowski. W meczu nastąpił kolejny niesamowity zwrot, a FC Barcelona kompletnie pogubiła się w końcówce. Villarreal nie składał broni i w 84. minucie doprowadził do wyrównania. Tym razem na listę strzelców wpisał się Goncalo Guedes. Ostatecznie FC Barcelona nie zdobyła w tym meczu żadnych punktów. W doliczonym czasie gry bramkę dla Villarreal zdobył Alexander Sorloth, a chwilę później również Jose Luis Morales.

FC Barcelona 3:5 Villarreal

Strzelcy: Ilkay Guendogan (60'), Pedri (68'), Eric Bailly (samobój 71'); Gerard Moreno (41'), Ilias Akhomach (54'), Goncalo Guedes (84'), Alexander Sorloth (90+9'), Jose Luis Morales (90+11')

