Real Madryt znowu to zrobił. Zmiana lidera w La Liga

Po meczu z Almerią, który zakończył się dramatycznym zwycięstwem 3:2, ale i skandalem na całą Hiszpanię ze względu na pracę sędziów, Real Madryt w sobotę rozegrał pierwsze od ponad miesiąca ligowe spotkanie na wyjeździe. Zespół Carlo Ancelottiego, który w środku tygodnia miał wolne przez wczesne odpadnięcie z Pucharu Króla, udał się na Wyspy Kanaryjskie, by zmierzyć się z bardzo solidnym beniaminkiem - Las Palmas. Co więcej, Real musiał to czynić bez zawieszonego za kartki Jude'a Bellinghama.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Niesamowita seria Realu Madryt! Czwarte takie zwycięstwo z rzędu w lidze. I to bez Bellinghama

Pierwsza połowa tego spotkania nie przyniosła wielu emocji, choć rozpoczęło się od sporej kontrowersji, gdy już w 5. minucie skrzydłowy Realu Rodrygo uderzył bez piłki bramkarza gospodarzy Alvaro Vallesa. Sędzia Soto Grado pokazał Brazylijczykowi żółtą kartkę, choć eksperci sędziowscy madryckich dzienników "As" (Iturralde Gonzalez) i "Marca" (Perez Burrull) byli zdania, że gwiazda "Królewskich" powinna zostać usunięta z boiska.

A co wydarzyło się poza tym przed przerwą? Dwóch niezłych sytuacji nie wykorzystał Brazylijczyk Vinicius Junior, a po drugiej stronie boiska jedna dobra szansa nie została zamieniona przez Marca Cardonę, co sprawiło, że na przerwę oba zespoły schodziły przy bezbramkowym remisie.

Drugą część spotkania zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Najpierw płaski strzał Munira El Haddadiego świetnie obronił Andrij Łunin, ale w 53. minucie i ukraiński bramkarz Realu musiał skapitulować po bardzo ładnej akcji zespołu Las Palmas. Po płaskim dograniu z prawego skrzydła Sandro Ramireza do siatki "Królewskich" trafił Javi Munoz.

Real musiał szybko przystąpić do odwracania wyniku meczu, a dużą nadzieję gościom z Madrytu dawała statystyka, że beniaminek ponad 3/4 swoich bramek w tym sezonie tracił po 60. minucie gry.

Najpierw kolejną sytuację "sam na sam" z bramkarzem zmarnował Vinicius Junior, ale w 65. minucie Brazylijczyk wreszcie się przełamał. Po znakomitej asyście Eduardo Camavingi Vinicius oddał świetne uderzenie z powietrza, którym zaskoczył Alvaro Vallesa.

Od tego momentu gra toczyła się praktycznie tylko w jednym kierunku. Real naciskał i jak przystało w ostatnim czasie dopiął swego w samej końcówce. Tak jak z Alaves (1:0) i Mallorcą (1:0), decydujący okazał się rzut rożny. W 84. minucie znakomitą piłkę z narożnika boiska posłał w pole karne Toni Kroos, a skutecznym strzałem głową popisał się rezerwowy Aurelien Tchouameni, który na boisku pojawił się zaledwie trzy minuty wcześniej.

Real Madryt wygrał już czwarty mecz ligowy z rzędu w samej końcówce, tym razem pokonując na wyjeździe Las Palmas 2:1. Dzięki temu "Królewscy" przynajmniej do niedzieli awansowali na pozycję lidera La Liga z dwupunktową przewagą nad Gironą i aż dziesięciopunktową nad trzecią FC Barceloną, która swój mecz z Villarrealem miała zaplanowany na nieco późniejszy sobotni wieczór.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]