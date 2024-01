Podolski nie wytrzymał. Ostre słowa o Górniku. "Wkur**a mnie to"

Górnik Zabrze mierzy się ostatnio ze sporymi problemami. W gabinetach klubu doszło do sporych roszad - odeszli dyrektor sportowy Łukasz Milik, rzecznik prasowy Konrad Kołakowski, a także prezes Adam Matysek. W dodatku na jaw wyszło, że w opłakanym stanie są finanse drużyny i to do tego stopnia, że piłkarze nie otrzymują wypłat na czas. Coraz częściej szpilki we władze wbija też Lukas Podolski. Nie podoba mu się sposób funkcjonowania klubu, o czym nie omieszkał po raz kolejny opowiedzieć.

Lukas Podolski się wściekł. Po raz kolejny uderzył w Górnika. "Nie jest to zrobione w stu procentach"

Podolski udzielił wywiadu na kanale Meczyki.pl na YouTubie, w którym wprost zarzucił władzom, że te nie wykorzystują w pełni potencjału, jakie generuje jego nazwisko. W końcu jest mistrzem świata i największą gwiazdą klubu. - Moim zdaniem musi to inaczej wyglądać, żeby to wykorzystać na maksa. Nie chodzi tu o jedną czy drugą osobę, ale o Górnik jako cały klub. Jak się ma takiego piłkarza jak ja, to się powinno to wykorzystać. Moim zdaniem nie jest to zrobione w stu procentach - oburzał się Podolski.

Na tym jednak nie koniec. Piłkarz wprost stwierdził, że zawsze jest gotowy pomóc drużynie. Robił to w przeszłości i nie zamierza tego zmieniać. Boli go jednak, gdy ktoś czepia się jego pensji. Mało kto patrzy natomiast, ile wniósł do klubu.

- Więcej tu zapłaciłem niż zarobiłem. Nie chodzi o to, że Podolski ratuje Górnika. Mam taki charakter, że lubię pomagać, nie zawsze muszą pisać o tym gazety. Czasami mnie wk***ia, gdy ktoś z klubu albo z miasta mówi, że Podolski tyle zarabia. Zawsze sobie przeliczam, ile ja dla tego Górnika zrobiłem, ile wydałem. (...) Nie widać tego może w gotówce, ale jak to policzyć, to wyjdzie bardzo duża suma - podkreślał.

Relacje Podolskiego z władzami Górnika się pogarszają

To nie pierwszy raz, gdy Podolski wbija szpilki Górnikowi i wścieka się na jego postępowanie. Ostro skomentował także fakt niewypłacania pensji. - Nie ma prezesa, dyrektora, nie płacą na czas. Tak nie powinno być, że się ludziom nie płaci. Nie mogę słuchać, że w innych klubach też tak jest. A co nas to obchodzi? Patrzmy na siebie, nie na to, co drugi czy trzeci ma albo nie ma - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Później z kolei udostępnił zdjęcia pomieszczeń akademii Górnika, które były mocno zniszczone i zaniedbane, pokazując, że klub nie ma odpowiednich warunków, by wychowywać kolejne pokolenia piłkarzy. Wszystkie te działania nie wpływają na poprawę relacji na linii zarządcy klubu - Podolski. Były rzecznik prasowy Górnika przyznał nawet w jednym z wywiadów, że były reprezentant Niemiec stał się "wrogiem".

- Szybko okazało się więc, że Lukas nie będzie kolejnym króliczkiem, marionetką i sługusem, więc zaczął być wrogiem. Skoro jest wrogiem, trzeba go wyciszyć i zamieść pod dywan. Dlatego jest tak mało akcji z jego udziałem. Lukas się wścieka. Mówi: to ja przyszedłem do was, kocham ten klub, region, kibiców, chce działać, otwierać wam drzwi, a wy "nie, dzięki, nie potrzebujemy pomocy"? - mówił Konrad Kołakowski.

