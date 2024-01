Nie do wiary. Kane obnażony, a w tle Lewandowski. "Śmieją się z niego"

Robert Lewandowski przez osiem lat był pewnym punktem Bayernu Monachium i strzelał mnóstwo goli. Po jego odejściu klub nie zdecydował się zakontraktować nominalnego napastnika, co wpłynęło na wyniki drużyny - ta do ostatniej kolejki walczyła o mistrzostwo Niemiec. Dopiero latem 2023 roku władze Bawarczyków naprawiły błąd i zatrudniły Harry'ego Kane'a. Szybko okazało się, że to strzał w "dziesiątkę". Anglik strzela gole jak na zawołanie, za co chwalą go niemieckie media. Okazuje się jednak, że we własnej ojczyźnie jego sukcesy nie są już tak pozytywnie odbierane.

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Rodak Kane'a zaskoczył wyznaniem. W Anglii rzekomo śmieją się z napastnika. Potem wytoczył ciężkie oskarżenia

Przekonywał o tym Paul Parker. Były piłkarz Manchesteru United wprost stwierdził, że w Wielkiej Brytanii napastnik jest obiektem drwin i powodem do żartów. - Spójrz, wszyscy w Anglii się z niego śmieją. Chciał odejść i zdobywać trofea, a jak na razie nic nie wygrał - wyjawił w rozmowie z wettfreunde.net.

Na tym jednak Parker nie poprzestał. Skrytykował Kane'a i zarzucił mu egoizm. Jego zdaniem Anglikowi zależy tylko na pobiciu rekordu Roberta Lewandowskiego, który zdobył najwięcej bramek w jednym sezonie Bundesligi - 41. Obecnie Kane posiada ich 23.

- Nie jest dobrze mieć Kane'a w zespole. Jedyną rzeczą, na której aktualnie się skupia, jest doścignięcie i pobicie rekordu Polaka. Tylko na tym mu zależy. Nie zdziwię się, jak później wróci do Premier League i ustanowi kolejne rekordy. Jest bardzo samolubny - ocenił.

To dość zaskakująca opinia, tym bardziej że piłkarze Bayernu, jak i sam Thomas Tuchel wielokrotnie przekonywali, że Kane zapewnia nie tylko bramki, ale wykonuje też dużo cięższą pracę na boisku i ma ogromny wpływ na funkcjonowanie drużyny. O tym mówił choćby Thomas Mueller.

- Nie wiem, czy kiedykolwiek zawodnik miał lepszy debiut w klubie niż Harry. Nie chodzi mi tylko o suche liczby, ale też wpływ, jaki wywiera na drużynę. To gracz, który zawsze jest tam, gdzie potrzeba i to na najwyższym poziomie. Zdobywa bramki w niemal każdym spotkaniu. Nawet kiedy nie jest w stanie strzelić, to robi to, co do niego należy - podkreślał Niemiec.

Parker nie ma wątpliwości. Tottenham zyskał na odejściu Kane'a. I nie chodzi o pieniądze

Jego słowom zaprzeczył teraz właśnie Parker. Co więcej, posunął się o krok dalej i stwierdził, że odejście Kane'a wyszło na dobre Tottenhamowi, co ma odzwierciedlenie w liczbach. W zeszłym sezonie klub zajął ósme miejsce, a teraz bije się o podium (piąta lokata).

- Kiedy był w Tottenhamie, to mówiłem, że lepiej będzie im bez niego. I miałem rację. Kiedy Kane jest w klubie, wszystko kręci się wokół niego. Dosłownie wszystko. Dlatego też uważam, że w Tottenhamie powinni być szczęśliwi, że Anglik odszedł - zakończył.

Harry Kane nie zamierza się jednak skupiać na krytyce i robi swoje. W sobotnie popołudnie dołożył kolejną bramkę w Bundeslidze. Tym razem po sprytnym strzale pokonał golkipera Augsburga, a jego ekipa wygrała 3:2.

