Oficjalnie: Były reprezentant Polski zakończył karierę! "Game over"

Pod koniec października zeszłego roku Adrian Mierzejewski ogłosił, że odchodzi z Henan FC. "Następny mecz będzie moim ostatnim w koszulce Henan" - napisał wówczas na Twitterze. W chińskim zespole rozegrał łącznie 52 mecze, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył 17 asyst. Po jego ostatnim spotkaniu odbyła się mała uroczystość, w trakcie której kibice mogli pożegnać się z polskim zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Adrian Mierzejewski kończy karierę. Oficjalnie

Po odejściu z Henan FC Mierzejewski nie znalazł nowego zespołu. Miesiące mijały, a przyszłość Polaka wciąż była niewiadomą. W sobotę wątpliwości rozwiał sam Mierzejewski, który w krótkim wpisie na Twitterze oznajmił, że kończy karierę. "Thank you football. Game over" - napisał.

Adrian Mierzejewski w przeszłości występował między innymi w Wiśle Płock i Polonii Warszawa. W 2011 roku opuścił stołeczny klub i rozpoczął zagraniczną karierę. Początkowo przeniósł się do Trabzonsproru, a następnie występował również w Al-Nassr. Polak nie zamierzał wracać do Europy i z czasem trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Australii. Ostatnie lata kariery spędził w Chinach, gdzie grał między innymi w CC Yatai i Shanghai Shenhua.

Mierzejewski jest także byłym reprezentantem Polski. Łącznie w drużynie narodowej rozegrał 41 meczów, w których strzelił trzy gole. Ponadto rywalizował w mistrzostwach Europy 2012, które odbyły się w naszym kraju. Ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał 15 listopada 2013 roku. Wówczas wyszedł na boisko w towarzyskim spotkaniu ze Słowacją (0:2).

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]