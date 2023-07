Marca: Real podjął decyzję ws. Mbappe. Hiszpanie ujawniają, co się dzieje za kulisami

Plotki o odejściu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain przybrały na sile od połowy czerwca, gdy piłkarz przekazał władzom PSG, że nie skorzysta z klauzuli przedłużenia kontraktu o kolejny rok, przez co jego umowa jest ważna tylko do końca przyszłego sezonu. Francuz przekazał tę wieść w oficjalnym liście. Tym samym mistrzowie Francji zostali postawieni pod ścianą, bo najbliższe okno transferowe jest dla nich jedyną szansą, by na Mbappe solidnie zarobić. A wygląda na to, że napastnik chce trafić tylko do Realu Madryt. Czy ten ruch może się zmaterializować w najbliższych tygodniach?

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Real Madryt jest sceptyczny, co do transferu Mbappe. "Jest więźniem"

Hiszpański dziennik "Marca" informuje, jakie jest podejście Realu Madryt do potencjalnego sprowadzenia Kyliana Mbappe w letnim oknie. Z artykułu wynika, że to jest obecnie niemożliwy scenariusz do spełnienia. "Marca" pisze wprost, powołując się na źródła z klubu, że Mbappe nie trafi do Realu Madryt w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. "Mbappe jest więźniem przez pieniądze i na razie jedyna rzecz, jaką zrobił, to wyrażenie chęci, by nie przedłużać kontraktu" - czytamy w artykule.

"Marca" uważa, że Mbappe miał zażądać 240 mln euro, jeśli jego transfer do Realu Madryt wydarzyłby się tego lata. Można zakładać, że poza pensją zapewnioną w kontrakcie do tej kwoty wlicza się też np. bonus za podpis pod umową. "Problem, jaki napotkał Mbappe polega na tym, że ta złota klatka, w której żył w zeszłym roku, oznaczała rezygnację z piłki nożnej. Teraz jest mu przykro, a przynajmniej tak się mówi" - dodaje "Marca".

Warto przypomnieć, że Real Madryt starał się o Mbappe już latem zeszłego roku, gdy wygasał jego kontrakt z Paris Saint-Germain. Wtedy Francuz postanowił pozostać w Paryżu, otrzymując 100 mln euro za złożenie podpisu i inkasując 50 mln euro netto za sezon. Teraz PSG, zdaniem hiszpańskich i francuskich mediów, ma za niego żądać od Realu Madryt aż 250 mln euro.