Legenda futbolu na celowniku Saudyjczyków. 30 milionów za dwa lata

Parma walczyła do samego końca o powrót do Serie A po dwóch latach przerwy. Zespół prowadzony przez Fabio Pecchię zajął miejsce gwarantujące udział w play-offach, ale odpadł w półfinale po dwumeczu z Cagliari Calcio. Dodatkowo Parma dotarła do 1/8 finału Pucharu Włoch, ale po dogrywce musiała uznać wyższość Interu Mediolan. W zespole Parmy występuje Gianluigi Buffon, który wrócił do klubu latem 2021 roku i chciał z nim wrócić do Serie A. Istnieje prawdopodobieństwo, że może nie mieć kolejnej szansy na to, by tego dokonać.

Buffon musi podjąć ważną decyzję. Ma trzy możliwe rozwiązania

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Buffon musi podjąć wiążącą decyzję przed startem kolejnego sezonu. Bramkarz Parmy ma teraz trzy możliwe opcje: kontynuować karierę we Włoszech na zapleczu Serie A, zawiesić buty na kołku bądź skorzystać z możliwości zarobienia sporych pieniędzy w Arabii Saudyjskiej. Z informacji przekazanych przez Di Marzio wynikało, że Buffon otrzymał zapytania ze strony Saudyjczyków, ale nie było jeszcze konkretnych rozmów.

Tę sprawę nieco rozwinął Nicolo Schira, pisząc na Twitterze, że Buffon otrzymał lukratywną propozycję z jednego z klubów Arabii Saudyjskiej. Mowa tutaj o umowie ważnej do końca czerwca 2025 roku, dzięki której mógłby zarobić 15 mln euro za sezon. Schira twierdzi, że legendarny włoski bramkarz poważnie rozważa tę propozycję. Jeśli zdecydowałby się na taki kierunek, to opuściłby Półwysep Apeniński po raz drugi w karierze. Wcześniej dokonał tego w sezonie 18/19, gdy reprezentował barwy Paris Saint-Germain i zagrał łącznie 25 spotkań.

Buffon zagrał 19 meczów w poprzednim sezonie w barwach Parmy we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował pięć czystych kont. - Przejście na emeryturę w wieku 55 lat? Być może. Czy będę dalej trenował po przejściu na emeryturę? Myślę o tym, kiedy przestanę grać zawodowo w piłkę. Ale cały czas staram się iść do przodu i kontynuować swoją karierę - twierdził bramkarz w trakcie jednego ze spotkań z kibicami.