Na Ronaldo spadły gromy. I to ze strony, z której się nie spodziewał. "Pożyteczny idiota"

Portugalski dziennikarz Henrique Raposo mocno skrytykował Cristiano Ronaldo za przejście do Al Nassr. Jego zdaniem piłkarz rozpoczął falę dużych transferów do saudyjskich klubów. - Stał się pożytecznym idiotą - powiedział w programie "As Tres da Manha".

