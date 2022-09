Jordi Alba w tarapatach. To koniec?

Jordi Alba do niedawna był w FC Barcelonie niemal nietykalny. Grał od deski do deski, a na jego zdrowie chuchano i dmuchano, bo i tak na lewej obronie nie miał go kto zastąpić. Coś, co jeszcze w zeszłym sezonie brzmiałoby jak sciance-fiction, dziś staje się rzeczywistością. Jordi Alba zaczyna mieć problemy z regularną grą. Dziennik "Marca" obawia się, że bez odpowiedniej liczby występów Alba może nie przekonać trenera Luisa Enrique, aby ten powołał go do reprezentacji Hiszpanii na mundial w Katarze.

Jordi Alba niepotrzebny FC Barcelonie? Zaczyna mieć coraz większe problemy z regularną grą

Jordi Alba na ławce rezerwowych przesiedział dwa ostatnie mecze z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów i z Cadizem w rozgrywkach krajowych. Ponadto zabrakło go w spotkaniu z Realem Valladolid. 33-latkowi w końcu wyrosła konkurencja. Przeciwko Bayernowi zastąpił go nowo sprowadzony Marcos Alonso, z kolei w dwóch innych przypadkach - młody Alejandro Balde. Jednak zwiększone pole manewru na lewej stronie defensywy to nie jedyny powód absencji. Jak donosi "Marca" Alba ma w zespole poważne problemy.

Wszystko zaczęło się jeszcze w trakcie trwania okna transferowego. Doświadczony defensor nie zgodził się na obniżenie pensji, co pozwoliłoby FC Barcelonie przeprowadzać kolejne transfery, czym zraził do siebie część kibiców. Potem chciano się go nawet pozbyć. - Sytuacja Alby w klubie stała skomplikowana po próbie wypożyczenia go Interowi Mediolan - relacjonuje hiszpański dziennik. FC Barcelona miała mieć już uzgodnione warunki z włoskim klubem, ale na taki ruch nie zgodził się sam zawodnik.

Marca: "Występ Jordiego Alby na mistrzostwach świata w Katarze zagrożony"

"Marca" dostrzega walory obrońcy FC Barcelony, dlatego z niepokojem patrzy na jego przyszłość w kontekście zbliżających się mistrzostw świata w Katarze. - Luis Enrique raczej nie powoła kogoś, kto nie gra lub gra bardzo mało - zauważa. - Alba wyróżnia się przede wszystkim w grze ofensywnej, często stając się dodatkowym skrzydłowym. Problemy pojawiają się w aspekcie defensywnym, ponieważ trudniej mu jest wrócić na pozycję. Z drugiej strony obszar boiska, po którym się porusza jest imponujący - charakteryzuje go hiszpański dziennik.

