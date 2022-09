Jordi Alba zdecydował ws. przyszłości. Postawił sprawę jasno

W środę w hiszpańskich mediach pojawiły się nieoczekiwane informacje, że Jordi Alba w ostatnim dniu letniego okienka transferowego odejdzie z FC Barcelony na roczne wypożyczenie do Interu Mediolan. Od początku jednak spekulowano, że transakcja nie dojdzie do skutku na życzenie samego zawodnika.

Alba odrzucił możliwość odejścia do Interu

Alba nie był chętny na przenosiny do drużyny z Mediolanu, nawet w obliczu coraz bliższego transferu Marcosa Alonso. Co więcej, w czwartkowy poranek miało dojść do spotkania lewego obrońcy z Xavim Hernandezem, który rzekomo miał się starać nakłonić go do odejścia. Piłkarz nawet się na nim nie pojawił i je odwołał.

Wbrew zdaniu samego Alby, FC Barcelona i Inter Mediolan doszły do porozumienia w sprawie rocznego wypożyczenia. Wicemistrzowie Włoch mieli pokrywać 60% pensji Hiszpana, natomiast pozostałe 40% miało leżeć w gestii Barcy. Dogadanie się w kwestii podziału opłat zostało więc osiągnięte za plecami 33-latka, który od początku był przeciwny takiemu ruchowi.

Wiele zatem wskazuje na to, że Xavi Hernandez w tym sezonie będzie miał do dyspozycji aż trzech lewych obrońców - poza Albą jest to Alex Balde i Marcos Alonso, który jest coraz bliżej przenosin do Katalonii z Chelsea. Taki obrót spraw może doprowadzić do tego, że 33-latek nie będzie miał zbyt wielu okazji do gry, co skomplikuje jego udział na mistrzostwach świata w Katarze.

Jordi Alba nie jest pierwszym wyborem dla Xaviego Hernandeza w tym sezonie. Co prawda rozegrał 82 minuty w meczu pierwszej kolejki LaLiga z Rayo Vallecano, ale już w drugiej serii gier, w starciu z Realem Sociedad pojawił się na murawie na 18 ostatnich minut, a cały pojedynek z Realem Valladolid przesiedział na ławce rezerwowych.