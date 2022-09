Gavi siódmym "miliarderem" w Barcelonie. Lewandowski daleko w tyle

Gavi to wielka nadzieja na przyszłość FC Barcelony. Klub podpisał nowy kontrakt z pomocnikiem i zabezpieczył się, gdyby inny klub chciał go wyciągnąć z drużyny Xaviego Hernandeza. W efekcie Gavi ma astronomiczną kwotę wpisaną w klauzulę odstępnego, w przeciwieństwie np. do Roberta Lewandowskiego.

Fot. Joan Monfort / AP