Xavi przeprowadza wymarzony transfer! Sensacyjny powrót do Barcelony po pięciu latach

38-letni Dani Alves we wrześniu tego roku rozwiązał kontrakt z brazylijskim Sao Paulo i ogłosił, że wróci do gry dopiero w 2022 roku. Defensor wydał oficjalny komunikat, w którym dał jasno do zrozumienia władzom Barcelony, że może jej pomóc ze sportowego punktu widzenia. Ówczesny trener Barcelony Ronald Koeman postanowił nie skorzystać z tej propozycji. Sytuacja uległa zmianie po zatrudnieniu Xaviego Hernandeza.

Media: Xavi Hernandez chce Daniego Alvesa w Barcelonie. Teraz obie strony chcą jak najszybciej dojść do porozumienia

Hiszpańska gazeta "Sport" poinformowała, że Xavi Hernandez wyraził chęć sprowadzenia Daniego Alvesa do FC Barcelony. Nowy szkoleniowiec Blaugrany uważa, że Brazylijczyk odegra ważną rolę w jego projekcie. Teraz Alves i władze Barcelony chcą jak najszybciej dojść do porozumienia, żeby Xavi mógł z niego skorzystać już po zakończeniu listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Barcelonę w najbliższej kolejce czekają derby z Espanyolem (21 listopada).

Do tej pory pojawiały się informacje, że FC Barcelona nie będzie mogła zgłosić Daniego Alvesa do rozgrywek do końca 2021 roku ze względu na to, że po zakończeniu okna transferowego był jeszcze związany z Sao Paulo. Klub pracuje nad tym, aby Alves zagrał dla Barcelony jak najszybciej. Władze z Joanem Laportą na czele badają jeszcze ten transfer pod kątem Finansowego Fair Play, ponieważ chcą się zmieścić z przedłużeniami kontraktów i z transferami nowych piłkarzy.

Tym samym Dani Alves wróci do Barcelony po pięciu latach. Brazylijczyk występował w barwach Blaugrany w latach 2008-2016 i w sumie zagrał w 391 spotkaniach, w których zdobył 21 bramek i zaliczył 101 asyst. Alves jednocześnie liczy na to, że gra dla ekipy ze stolicy Katalonii pozwoli mu znaleźć się w kadrze Canarinhos na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze.