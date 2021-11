Kamil Grabara bardzo szczerze. "Wszystkim kibicom chcę powiedzieć"

Występujący na co dzień w FC Kopenhadze Kamil Grabara wysłał wiadomość do kibiców klubu ze stolicy Danii, którzy nie pałają do niego zbyt dużą sympatią. - Nie musicie mnie kochać, ale kiedy dobrze mi idzie, okazujcie w stosunku do mnie trochę szacunku - poprosił 22-latek.

