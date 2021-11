Sergio Aguero skomentował fatalne informacje ws. stanu zdrowia. "Odpowiadam"

Na kilka minut przed zakończeniem pierwszej połowy ligowego spotkania pomiędzy FC Barceloną i Deportivo Alaves argentyński napastnik zaczął odczuwać bóle w klatce piersiowej i miał zawroty głowy. Ostatecznie w miejsce Aguero na murawie pojawił się Philippe Coutinho, a u byłego gracza Manchesteru City zdiagnozowano poważne problemy zdrowotne.

Sergio Aguero nie wróci do grania?

Specjalistyczne badania pozwoliły ustalić, że Sergio Aguero ma arytmię serca. Niedługo po ogłoszeniu tej informacji w stronę Argentyńczyka posypało się szereg słów wsparcia. Zdrowia życzyli mu między innymi Gabriel Jesus, Nigel de Jong, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Sergi Roberto, Pedri Gonzalez, Gerard Pique czy David de Gea.

Początkowo FC Barcelona informowała, że na skutek takich problemów Argentyńczyk będzie wyłączony z gry przez co najmniej trzy miesiące. "Został poddany procesowi diagnostycznemu i terapeutycznemu przez dr Josepa Brugadę. Zawodnik będzie niedostępny przez najbliższe trzy miesiące, w których trakcie oceniona zostanie skuteczność leczenia. Wszystko po to, by określić odpowiedni sposób i czas na powrót do gry" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie klubowym.

Aguero zabrał głos. "Podjąłem się leczenia"

Najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia Aguero przekazał "Catalunya Radio" i są one koszmarne. Według katalońskiej rozgłośni radiowej arytmia serca, na którą cierpi piłkarz, jest znacznie poważniejsza, niż wcześniej sądzono i może nawet uniemożliwić mu kontynuowanie profesjonalnej kariery piłkarskiej! "Jest więcej pesymizmu co do sportowej przyszłości Aguero, który w nadchodzących miesiącach będzie nadal poddawany badaniom lekarskim" - poinformowała stacja radiowa.

Sam Sergio Aguero odniósł się do tych informacji na Twitterze. "Biorąc pod uwagę wszelkie pogłoski, odpowiadam, że postępuję zgodnie z instrukcjami klubowych lekarzy, robię badania, podjąłem się leczenia i będę obserwował swoje postępy w ciągu 90 dni. Zawsze pozytywny" - napisał.

Po letnim transferze na Camp Nou z Manchesteru City 33-latek zdołał rozegrał zaledwie pięć meczów w nowych barwach, w których strzelił jedną bramkę.