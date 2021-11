Główny cel transferowy Xaviego. Hiszpańskie media ujawniają nazwiska dwóch piłkarzy

Xavi objął stanowisko trenera FC Barcelony zaledwie kilka dni temu. Hiszpan, który jest legendą klubu, przygotowuje się teraz do kolejnego etapu w swojej karierze. Jakość jego zespołu jest niezadowalająca, więc Xavi zamierza poczynić odpowiednie wzmocnienia. Priorytetem dla niego jest sprowadzenie prawoskrzydłowego, ponieważ w tej chwili jest to jedna z najsłabiej obsadzonych pozycji w klubie.

Główny cel transferowy Xaviego. Priorytetem sprowadzenie prawoskrzydłowego

Według doniesień "Mundo Deportivo" Xavi chciałby dokonać transferu już w zimowym oknie transferowym. Na jego liście życzeń mają znajdować się dwaj piłkarze - Dani Olmo z RB Lipsk i Ferran Torres z Manchesteru City. O tym pierwszym w kontekście przeprowadzki do Barcelony mówi się już od kilku miesięcy. "Upodobanie do Daniego Olmo podziela Xavi i jego sztab trenerski, którzy doskonale znają charakterystykę katalońskiego zawodnika" - pisze hiszpański dziennik. I dodaje: "Zarówno Xavi Hernández jak i Dani Olmo pochodzą z tego samego miasta - Terrassa".

Olmo jest uniwersalnym piłkarzem i może występować na obu skrzydłach, a także w ataku. Dysponuje dobrym dryblingiem i szybkością. Jego mocną stroną są również dośrodkowania i strzały z dystansu. Aktualna umowa Olmom z RB Lipsk obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, ale jak sugeruje "Mundo Deportivo" jego marzeniem jest powrót do domu, aby być blisko swojej rodziny.

Drugim piłkarzem przymierzanym do Barcelony jest Ferran Torres, zawodnik o podobnej charakterystyce do Olmo. Jednak wyróżnia się tym, że jest zdecydowanie bardziej skuteczny. W obecnym sezonie w barwach Manchesteru City ma na koncie siedem spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę, a w poprzednim sezonie trafił 13 razy do siatki rywali. Z kolei w reprezentacji Hiszpanii ma na koncie aż 12 bramek w 22 meczach. Obecny kontrakt Torresa z ekipą prowadzoną przez Pepa Guardiolę obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Obecnie Hiszpan leczy uraz stopy. Z tego powodu opuścił już siedem meczów Manchesteru City.

Xavi Hernandez zadebiutuje na ławce trenerskiej Barcelony po przerwie reprezentacyjnej. 20 listopada o godz. 21 ekipa z Camp Nou podejmie Espanyol. Legenda klubu była podekscytowana opcją powrotu, a szlify na ławce trenerskiej zbierał w katarskim Al-Sadd. Xavi zdobył z katarskim zespołem aż siedem trofeów jako trener, a jego drużyna była niepokonana w 35 meczach ligowych w ciągu dwóch sezonów.

FC Barcelona po rozegraniu dwunastu meczów w La Liga zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem siedemnastu punktów i traci aż jedenaście do lidera, Realu Sociedad (jeden mecz rozegrany więcej).