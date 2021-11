Media ujawniły, ile Barcelona będzie miała do wydania zimą na transfery

Po zastąpieniu Ronalda Koemana na stanowisku menedżera FC Barcelony Xavi Hernandez rozpoczął pierwsze zmiany. Wiele wskazuje na to, że zimą nie będzie miał zbyt dużego pola do manewru, jeśli chodzi o wzmocnienia. Media podały, że Hiszpan będzie miał do wydania zaledwie 10 milionów euro.

