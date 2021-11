W Realu nie ma sentymentów dla legend klubu. Trójka gigantów na wylocie

Wszyscy trzej piłkarze nie widzą już dalej swojej przyszłości z Realem Madryt. Prezesi hiszpańskiego klubu również nie chcą przedłużać umów z zawodnikami. Według informacji "MadridistaReal" Real Madryt przygotowuje się na pożegnanie w 2022 roku z tymi zawodnikami.

Trzy legendy odejdą z Realu

Najwcześniej, bo już w styczniu mogą odejść Marcelo oraz Isco. Według brazylijskiej gazety "Lance" ten pierwszy może ponownie zostanie graczem Fluminense. Brazylijski obrońca w Madrycie gra od 2007 roku, kiedy przyszedł właśnie z Fluminense za 6,5 mln euro. W ciągu niespełna 15 lat Marcelo stał się legendą klubu i jednym z najlepszym lewych obrońców świata. W barwach Realu zdobył mnóstwo trofeów - m.in. cztery razy Ligę Mistrzów i pięciokrotnie mistrzostwo Hiszpanii. W tym sezonie Marcelo wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach.

W styczniu może też odejść ofensywny pomocnik Isco, który w Madrycie występuje od 2013 roku. Kilka tygodni temu hiszpański dziennik "AS" pisał, że zawodnik czuje się oszukany przez trenera Carlo Ancelottiego, który przed sezonem obiecał mu więcej czasu na boisku. Tymczasem Isco zagrał w sześciu meczach i zdobył jednego gola. - Jeśli zagram, zdejmie mnie w 50. albo 60. minucie. Może w przerwie. Jeśli będę siedział na ławce, wpuści mnie w 80. minucie - mówi Hiszpan przed meczem Realu Madryt z FC Barceloną (3:1).

Do końca sezonu zostanie za to najprawdopodobniej Gareth Bale. Walijczyk z tej trójki zarabia najwięcej. Może on liczyć na 15 milionów euro netto. Nic zatem dziwnego, że Bale zapowiadał już kilka miesięcy temu, że chce wypełnić kontrakt z Realem do końca. W tym sezonie zagrał tylko trzy mecze i zdobył bramkę.

To nie koniec odejść z Realu Madryt. Klub szuka oszczędności i nowych pracodawców mogą sobie znaleźć również Eden Hazard, Jesus Vallejo oraz Luka Jović. Być może odejdzie też Luka Modrić, choć w jego przypadku jest szansa, że kontrakt zostanie przedłużony do końca czerwca 2023 roku.

Real będzie też oczywiście szukał wzmocnień. Oczywiście numerem jeden na liście życzeń jest Kylian Mbappe, który bardzo chce dołączyć do tego klubu. Oprócz niego wysoka stoją notowania norweskiego napastnika Erlinga Haalanda (Borussia Dortmund), francuskiego pomocnika Paula Pogby (Manchester United) oraz niemieckiego stopera Antonio Rudigera (Chelsea Londyn).

Real w tym sezonie jest obecnie wiceliderem w La Lidze. Ma jednak tylko punkt straty do prowadzącego Realu Sociedad, ale również jeden mecz rozegrany mniej. Drużyna Carlo Ancellotiego z dziewięcioma punktami w czterech spotkaniach, prowadzi też w grupie D w Lidze Mistrzów.