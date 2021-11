FC Barcelona przeprowadzi sensacyjny transfer?! Guardiola daje zielone światło

FC Barcelona wciąż zmaga się z ogromnymi problemami. Do kwestii finansowych doszły teraz te sportowe, bo pierwsza drużyna zawodzi na całej linii. Z tego powodu ze stanowiska trenera został zwolniony Ronald Koeman, a zastąpiła go inna legenda klubu Xavi Hernandez. Hiszpan przygotowuje się więc teraz do kolejnej w ostatnim czasie gruntownej przebudowy drużyny, do której potrzebne będą z pewnością jakieś transfery.

Według hiszpańskich mediów jednym z priorytetów transferowych FC Barcelony w najbliższym czasie będzie Raheem Sterling. Anglik stracił w tym sezonie miejsce w podstawowej jedenastce Manchesteru City, a gdy nawet pojawia się na boisku, to nie prezentuje zbyt wysokiej formy. Od początku nowego sezonu zagrał w 15 spotkaniach, w których zdobył zaledwie dwie bramki i dołożył dwie asysty. Przełożyło się to tylko na 700 minut spędzonych na boisku.

Pep Guardiola ewidentnie ceni sobie obecnie zdecydowanie bardziej takich zawodników jak Riyad Mahrez czy Bernardo Silva, a w do tego jest jeszcze Jack Grealish. Taka sytuacja w klubie Raheema Sterlinga może pomóc FC Barcelonie w nakłonieniu go do transferu. Drużynie Xaviego przydałoby się więcej mocy w ofensywie, ponieważ ostatnio nie wygląda to najlepiej. Dodatkowym atutem może być też to, że Anglik ma kontrakt tylko do czerwca 2023 roku i nie pojawiają się żadne informacje na temat jego ewentualnego przedłużenia.

O kwestię transferu Sterlinga zapytany został sam Pep Guardiola w rozmowie z "Mundo Deportivo". - Szczerze? Nie mam pojęcia - odpowiedział trener. - Nie mam tej wiedzy, ale, nawet gdybym ją miał, to nic bym nie zdradził - dodał. W dalszej części rozmowy Hiszpan przyznał jednak, że nie wyklucza takiej możliwości. - Jeśli Barcelona jest zainteresowana którymkolwiek z naszych piłkarzy, jestem przekonany, że może ich zdobyć. Barca nadal jest atrakcyjnym klubem. Nawet więcej niż atrakcyjnym. Miasto, klub, historia to i dla trenerów i dla piłkarzy zawsze jest bardzo kuszące - kontynuował Guardiola. - Jeśli Barcelona zainteresuje się jednym z naszych piłkarzy, to rozpocznie swoje działania. Barca może wykorzystać swoje media do wpływania na transfery. O to właśnie chodzi w Barcelonie. Mogą robić, co chcą. Dobrze albo źle - zakończył.