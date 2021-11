Kulesza stanowczo o zmianie selekcjonera. "Jacyś menedżerowie chcą umieścić trenera"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch ostatnich meczów w eliminacjach do mistrzostw świata. W piątek kadra Paulo Sousy zagra na wyjeździe z Andorą, a w poniedziałek w Warszawie z Węgrami. Będą do decydujące mecze w kontekście awansu naszej kadry do baraży o mundial, który za rok odbędzie się w Katarze.

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie baraże rozstrzygną o przyszłości Sousy w kadrze. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do zakończenia eliminacji. - Jeśli Sousa awansuje na mistrzostwa świata, jego kontrakt automatycznie przedłuży się o rok. To myślenie o dalekiej przyszłości. Aczkolwiek umowa Portugalczyka zakłada, że jeśli kadra nie dostanie się na mundial, to kontrakt będzie mógł zostać rozwiązany - w rozmowie z TVP Sport powiedział prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Czy jeśli Portugalczyk nie awansuje na mundial, automatycznie straci pracę? - Nie wiem. Nie myślę o takiej sytuacji. Na pięć ostatnich spotkań, Sousa wygrał cztery i zremisował tylko z Anglią. Bilans punktowy jest bardzo dobry - dodał Kulesza.

Kulesza o możliwości zatrudnienia Czerczesowa

W ostatnich tygodniach w kontekście reprezentacji Polski często przewijało się nazwisko Stanisława Czerczesowa. Były trener Legii Warszawa był w naszym kraju przy okazji meczu mistrzów Polski z Leicester City. Czerczesow spotkał się wtedy z Kuleszą, co nasiliło plotki łączące go z naszą kadrą.

- Nie było tu wielkiej filozofii. Siedziałem obok niego na meczu Legii w europejskich pucharach. Wymieniliśmy kilka zdań, bo znamy język rosyjski. Rozmowa była bardzo sympatyczna, ale to było wszystko - zapewnił Kulesza.

I zakończył: - Nie usłyszałem od niego na stadionie, by chciał pracować w reprezentacji Polski. Pojawiają się plotki, są spekulacje, ale mam wrażenie, że może brać się to stąd, że jacyś menedżerowie mogą być zainteresowani umieszczeniem szkoleniowca w naszej federacji.