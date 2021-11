Media: Sensacyjny zwrot ws. Messiego!? Może szybko wrócić do Barcelony

Leo Messi wciąż czeka na pierwsze trafienie w rozgrywkach Ligue 1. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Lidze Mistrzów, gdzie napastnik strzelił już trzy gole - odpowiednio jednego z Manchesterem City (2:1) i dwa przeciwko RB Lipsk (3:2). Obecnie Messi przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny wbrew woli PSG. Media już w sierpniu informowały o specjalnej klauzuli, według której mecze kadry są dla Leo Messiego priorytetem. "Nie zgadzamy się na to, aby piłkarz, który jest niezdolny do gry dla klubu i wciąż przechodzi rehabilitację, jechał na zgrupowanie reprezentacji" - komentował Leonardo, dyrektor sportowy PSG w rozmowie z "Le Parisien".

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Leo Messi może wrócić do FC Barcelony. Kluczowa rola nowego trenera

Hiszpańska gazeta "Marca" informuje, że Leo Messi może po kilkunastu miesiącach powrócić do FC Barcelony. Przygoda reprezentanta Argentyny z Paris Saint-Germain nie przebiega tak, jak się tego spodziewał, co tym samym otwiera furtkę do ewentualnego powrotu Messiego do klubu ze stolicy Katalonii. Kluczową rolę w tym ruchu ma odegrać Xavi Hernandez, który w miniony poniedziałek został zaprezentowany jako nowy trener FC Barcelony. Xavi miał już się kontaktować z Messim ws. powrotu na Camp Nou.

To by tym samym oznaczało, że Leo Messi może wrócić do Barcelony w charakterze zawodnika, a nie działacza. Argentyńczyk w rozmowie z katalońskim "Sportem" zdradził, że chciałby pracować dla Barcelony w roli dyrektora sportowego. "Zawsze mówiłem, że z chęcią pomógłbym klubowi. Nie wiem, czy będę sprawował taką rolę akurat w Barcelonie. Jeśli będzie taka możliwość, to chciałbym znowu zrobić dla niej co w mojej mocy, ponieważ jest to klub, który kocham i chciałbym, aby nadal był wielki" - mówił Messi.

Kontrakt Leo Messiego z Paris Saint-Germain jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Napastnik opuścił FC Barcelonę tego lata po dwudziestu latach spędzonych w klubie. Leo Messi zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach Blaugrany, zdobył w nich 672 bramki oraz zanotował 305 asyst. W trakcie gry dla Barcelony Messi zdobył m.in. sześć Złotych Piłek czy cztery puchary Ligi Mistrzów.