Prezydent Barcelony wskazał winnego odejścia Messiego. "On był głównym aktorem"

FC Barcelona ma za sobą bardzo trudne letnie okienko transferowe, podczas którego trzeba było podjąć kilka ciężkich decyzji. Z powodu ogromnych problemów finansowych w klubie doszło do gruntownej przebudowy składu pierwszej drużyny. Pożegnano się z takimi zawodnikami jak Antoine Griezmann czy przede wszystkim Leo Messi. Niektórzy piłkarze musieli zrzec się części swoich pensji, aby można było zgłosić nowych zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Joan Laporta ostro odpowiedział szefowi LaLiga ws. Messiego. "Ma chorą obsesję"

Najgłośniejsze w letnim okienku transferowym było oczywiście odejście Leo Messiego. Argentyńczyk po wielu latach spędzonych w klubie został zmuszony do pożegnania i przeniósł się do Paris Saint-Germain, pomimo tego, że chciał zostać i zgodził się nawet na obniżenie wynagrodzenia. Niestety to nie wystarczyło na spełnienie warunków Finansowego Fair Play w LaLiga.

Burza w Hiszpanii. Vinicius Junior strzelił gola i ruszył w trybuny. "Nie możesz całować"

W ostatnich dniach jednak nieco inne światło na sprawę odejścia Leo Messiego rzucił szef LaLiga Javier Tebas. - To nie była decyzja finansowa. Wiem to na pewno - powiedział działacz w jednym z wywiadów. Nie doprecyzował jednak, jakie w takim razie były przyczyny pożegnania Argentyńczyka z klubem, ale w hiszpańskich mediach rozpoczęły się gorące spekulacje pełne domysłów.

Słowa Javiera Tebasa bardzo nie spodobały się Joanowi Laporcie, który ostro zaatakował szefa LaLiga w wywiadzie dla klubowych mediów. - Tebas mówi, dlaczego Messi nie został w Barcelonie, ale to on był głównym aktorem, przez którego nie został. To z powodu jego nadgorliwości i dlatego, że z Finansowym Fair Play chce być świętszy od papieża. Powinien się temu przyjrzeć, bo reszta lig była bardziej elastyczna i potrafiła zatrzymać swoich najważniejszych graczy - podkreślił prezydent FC Barcelony.

Rummenigge reaguje na sensacyjne plotki o transferze Lewandowskiego. I ujawnia kulisy

- Zamiast szukać harmonii i zrozumienia, on zawsze szuka konfliktu i konfrontacji. Ma chorą obsesję. Chce zobaczyć, jak może zaszkodzić Barcelonie i jej wartościom. Barca nie pozwoli, by Tebas przejął prawa do klubu ani nie będzie podążać za osobistymi projektami pana Tebasa, który chce wykorzystać interesy Barcy do zarabiania pieniędzy, zastawiając prawa telewizyjne klubu na 50 lat - zakończył Laporta.