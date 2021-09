Rummenigge reaguje na sensacyjne plotki o transferze Lewandowskiego. I ujawnia kulisy

- Nigdy nie wymienił jego nazwiska w żadnej z naszych rozmów. Florentino Perez zna mnie bardzo dobrze i wie, że nie sprzedaje się takiego zawodnika jak Lewandowski. Zawsze mówiłem, że dwa najlepsze podpisy, jakich dokonałem w ciągu 30 lat u steru Bayernu, to on i Manuel Neuer. Najlepsi z tyłu i najlepsi z przodu, bez których ostatnie sukcesy nie byłyby możliwe - przyznał Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z "AS-em" .

Hiszpańscy dziennikarze nie bez powodu zapytali byłego działacza Bayernu Monachium o Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik był wielokrotnie łączony z Realem Madryt. Nawet kilka tygodni temu lokalne media przytaczały wypowiedź 33-latka o chęci zmiany otoczenia, dodając, że jego kolejnym celem będzie właśnie La Liga. Do transferu jednak nie doszło, a Lewandowski strzela kolejne gole dla Bawarczyków.

Okazuje się, że Robert Lewandowski nie był jedyną gwiazdą mistrza Niemiec, którą miał być zainteresowany Real Madryt. Rummenigge wspomniał sytuację Francka Ribery'ego, który w latach 2007-2019 był jednym z kluczowych zawodników Bayernu Monachium.

- Za Ribery'ego oferowano nam 75 milionów. W tamtym czasie pobiłby wszystkie rekordy. Pamiętam, że wszyscy usiedliśmy i zaczęliśmy dyskutować na ten temat i doszliśmy do wniosku, że nie zamierzamy sprzedawać za takie lub większe pieniądze. Naszym zamiarem było pokazanie światu, że Bayern nie jest klubem, który kupuje lub sprzedaje. Był to wyraźny sygnał, zarówno dla klubów, jak i dla naszych zawodników, którzy od tego momentu zrozumieli, że kontrakty podpisuje się tutaj po to, aby ich dotrzymywać - dodał Rummenigge.

Karl-Heinz Rummennige przyznał, że ciężko było się pożegnać ze swoim poprzednim stanowiskiem, jednak pokłada on duże nadzieje w Oliverze Kahnie, który przejął jego funkcje. Obecnie Bayern Monachium wygrał trzy z czterech spotkań w Bundeslidze i jedno zremisował. Bawarczycy zajmują 2. miejsce w tabeli, ale 65-letni Niemiec i tak wróży dziesiąte mistrzostwo kraju z rzędu. Najbliższym rywalem Bayernu będzie FC Barcelona, z którą zespół Juliana Nagelsmanna zmierzy się we wtorek (14 września) o godz. 21:00.