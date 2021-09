Szef La Ligi ujawnia: Leo Messi mógł pozostać w Barcelonie. To była decyzja Joana Laporty"

Przygoda Leo Messiego z FC Barceloną trwała 21 lat. Argentyńczyk w minionym oknie transferowym musiał opuścić klub z Katalonii i zdecydował się na dołączenie do Paris Saint-Germain. "Pomimo osiągnięcia porozumienia pomiędzy FC Barceloną a Leo Messim ws. nowego kontraktu, nie będzie go można sformalizować ze względu na problemy ekonomiczne i strukturalne" - napisała Barcelona w oficjalnym oświadczeniu.

Szef La Liga twierdzi, że Leo Messi mógł pozostać w Barcelonie. "Rozmawiałem o tym z Laportą"

Javier Tebas, szef La Liga udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Sport", w którym bezpośrednio wypowiedział się na temat odejścia Leo Messiego z FC Barcelony. Jego zdaniem Argentyńczyk mógł zostać w stolicy Katalonii. "Messi mógł zostać, rozmawiałem o tym z Joanem Laportą osobiście, ale też z członkami jego zarządu. Szukaliśmy rozwiązania, bo powód leżał w ekonomii. Myślę, że po publikacji sprawozdania finansowego przez Barcelonę będziemy wiedzieć, czy to było realne. Ja szanuję decyzję klubu, ale trzeba mówić o rzeczach takie, jakie są" - powiedział.

Tebas twierdzi, że Barcelona mogła uniknąć tej sytuacji, jeśli zaakceptowałaby porozumienie z funduszem inwestycyjnym CVC. "Laporta przez miesiąc był za. Dlatego wtedy mówił, że sprawy idą we właściwym kierunku. Rozmawiałem z Laportą dwa razy, bo Messi zaczął się denerwować. Myślę, że jest to mocno powiązane ze strategią Superligi, przecież tą samą ścieżką kroczy Real Madryt. Jeśli Laporta dogadał się z Messim, to dlatego że miesiąc wcześniej zaakceptował propozycję z CVC" - dodał szef ligi hiszpańskiej.

Leo Messi zdołał już zadebiutować w barwach Paris Saint-Germain w meczu ze Stade Reims (2:0). Reprezentant Argentyny wszedł na boisko w 66. minucie spotkania, zmieniając Neymara. Kontrakt Messiego z Les Parisiens jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Joan Laporta wierzy w powrót Messiego do Barcelony. "Niczego nie wykluczam. Jego koniec w Barcelonie będzie wyglądał inaczej. Mamy dla niego wieczną wdzięczność, on zawsze będzie częścią Barcy" - przyznał.