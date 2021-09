Gdzie trafi Pogba? Dołączy do Mbappe? Licytacja trwa. Ale będzie transferowy hit

Paul Pogba ma ważny kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca przyszłego roku. Czerwone Diabły chcą zatrzymać pomocnika za wszelką cenę i według informacji podawanych przez The Athletic mogą uczynić go jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole. Francuz miałby liczyć na tygodniówkę w wysokości 400 tysięcy funtów.

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Paul Pogba jest zainteresowany dołączeniem do Realu Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Pomocnik przeniósłby się do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Królewscy muszą najpierw jednak wygrać rywalizację z Paris Saint-Germain oraz Juventusem. Paryżanie oferują Pogbie tygodniówkę w wysokości 510 tysięcy funtów. ESPN z kolei podaje, że Manchester United zrobi wszystko, aby dojść do porozumienia z reprezentantem Francji ws. nowej umowy.

Pogba nie jest jedynym zawodnikiem z Francji, o którego transferze do Realu Madryt latem przyszłego roku piszą media. Zespół ze stolicy Hiszpanii pracuje także nad sprowadzeniem Kyliana Mbappe, któremu kontrakt z PSG wygasa z końcem sezonu 2021/2022. "AS" dodaje, że Real Madryt obserwuje sytuację Youri'ego Tielemansa z Leicester City.

Paul Pogba trafił do Manchesteru United latem 2016 roku za 105 milionów euro z Juventusu. Francuz od tamtej pory zagrał 210 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 38 goli i zanotował 49 asyst. Były piłkarz Starej Damy rozpoczął sezon 2021/2022 od siedmiu asyst w czterech spotkaniach Premier League.