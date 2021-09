Media: FC Barcelona chce wzmocnić środek pola. Dwóch głównych kandydatów

FC Barcelona walczyła o sprowadzenie silnego pomocnika w minionym oknie transferowym. Głównym kandydatem był Georginio Wijnaldum, natomiast Holender ostatecznie wylądował w Paris Saint-Germain. Blaugrana dodatkowo straciła Ilaixa Moribę, który odszedł do RB Lipsk. Klub będzie zatem szukał okazji do wzmocnienia środka pola latem przyszłego roku.

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Media: Youri Tielemans podoba się Barcelonie. Klub ma też alternatywę

Hiszpańska gazeta "Mundo Deporitvo" poinformowała, że FC Barcelona poszukuje pomocnika o określonej charakterystyce, który jest silny fizycznie. Klub z Katalonii obserwuje Youriego Tielemansa, który od lipca 2019 roku występuje w Leicester City. Kontrakt reprezentanta Belgii wygasa z końcem sezonu 2022/2023 i niewiele wskazuje na to, że pomocnik go przedłuży. To zatem może spowodować, że na rynku pojawi się ciekawa okazja. Sytuację Tielemansa obserwuje też m.in Manchester United czy Real Madryt.

FC Barcelona ma też wypatrzoną potencjalną alternatywę. Mowa o Francku Kessie, którego kontrakt z Milanem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Milan oferuje Iworyjczykowi pensję na poziomie 6,5 mln euro za sezon, natomiast on liczy na osiem milionów euro za rok. Taką pensję jest mu gotów zapewnić Tottenham oraz Paris Saint-Germain. Wygląda na to, że rywalizacja o Francka Kessiego na rynku transferowym będzie spora.

Youri Tielemans zagrał 113 spotkań w barwach Leicester City, w których zdobył 18 bramek oraz zanotował 19 asyst. Franck Kessie z kolei wystąpił w 184 oficjalnych meczach Milanu, w których strzelił 30 goli oraz zaliczył 15 asyst.