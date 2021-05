FC Barcelona znalazła następcę Sergio Busquetsa? "Młody Rijkaard" może wybierać wśród gigantów

To drugie podejście FC Barcelony do podpisania kontraktu z Ryanem Gravenberchem. Poprzednio Katalończycy chcieli sprowadzić piłkarza, gdy ten miał 15 lat. Ostatecznie pomocnik został w Ajaksie Amsterdam, gdzie reprezentował drużyny młodzieżowe. W pierwszym składzie holenderskiego klubu zadebiutował dwa lata temu, a jak podaje "Mundo Deportivo", sprowadzenie 18-latka nie należy do najłatwiejszych.

FC Barcelona sprowadzi młodego pomocnika? Mino Raiola problemem w dojściu do porozumienia?

Wszystko przez rosnące zainteresowanie ze strony innych klubów. Wśród nich "Mundo Deportivo" wymienia Manchester United oraz Juventus. Dodatkowo gazeta wskazuje na agenta piłkarza Mino Raiolę, który wielokrotnie negocjował z wyżej wymienionymi drużynami. W pozytywach dziennikarze podają przyjazne relacje między Ajaksem a Barceloną po ostatnich transferach Frenkiego De Jonga i Sergino Desta.

Głównym atutem Gravenbercha ma być pozycja i styl gry. Pomocnik ma być nazywany "młodym Frankiem Rijkaardem", a w zespole Ronalda Koemana byłby następcą Sergio Busquetsa. "Barca stara się wzmocnić tę pozycję" - czytamy w artykule. Holender nie jest jednak jedynym piłkarzem na liście Hiszpanów. W gronie zawodników, którymi interesuje się Barcelona, są Nico Gonzalez z młodzieżówki Katalończyków, Manuel Locatelli (Sassuolo), Eduardo Camavinga (Stade Rennes) oraz Mikel Merino (Real Sociedad).

Ryan Gravenberch jest związany z Ajaksem Amsterdam do końca czerwca 2023 roku. W bieżącym sezonie 18-latek rozegrał 44 mecze, w których strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Warto dodać, że według "NxGn 2020" pomocnik znalazł się w TOP 10 najbardziej wartościowych młodych piłkarzy urodzonych po 1 stycznia 2021 roku.