Bayern mistrzem Niemiec! Lewandowski nawet nie musiał wyjść na boisko

Już w siódmej minucie sobotniego starcia Borussii Dortmund z RB Lipsk Marco Reus i Thorgan Hazard popisali się ładną dwójkową akcją, która zakończyła się pewnym strzałem Niemca. Było 1:0. Tuż po zmianie stron prowadzenie podwyższył Jadon Sancho. Lipsk odpowiedział trafieniem Lukasa Klostermanna i Daniego Olmo. W końcówce meczu znowu jednak trafił Sancho. Zwycięstwo Borussii sprawiło, że mistrzostwo trafiło do Bayernu Monachium, który ma już siedem punktów przewagi nad wiceliderem z Lipska, a ma do rezegrania jeszcze trzy mecze (Lipsk tylko dwa).

Bayern mistrzem!

Zespół prowadzony przez Hansa-Dietera Flicka został mistrzem Niemiec po raz 31. w swojej historii. I po raz dziewiąty z rzędu! To szczególny sezon dla Thomasa Muellera i Davida Alaby, bo pobili rekord wszechczasów Bundesligi - to jest ich dziesiąty tytuł mistrzowski w karierze. Z kolei dla Roberta Lewandowskiego jest to dziewiąte mistrzostwo. Siedem razy wygrał z Bayernem i dwa razy z Borussią Dortmund.

W sobotę wieczorem Bayern zmierzy się z Borussią Moenchengladnach. To ważny mecz dla Lewandowskiego. Napastnik walczy także o pobicie rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 – Lewandowski ma obecnie 36 goli na koncie i brakuje mu pięciu trafień do pobicia rekordu wszechczasów.

- Latem uzupełnimy skład, ale nie dokonamy żadnych kosztownych inwestycji. Mamy niesamowicie wyrównaną i mocną kadrę - mówił w podcaście "Bayern Insider" Herbert Hainer, prezes Bayernu Monachium.

