Mourinho jeszcze w Romie nie przepracował nawet dnia, a już został upamiętniony w Rzymie

- Rzymianie oszaleli z radości. O-sza-le-li! - powiedział Sport.pl Filippo Biafora, dziennikarz "Il Tempo" zajmujący się AS Romą. To reakcja na zatrudnienie przez klub nowego trenera Jose Mourinho. "»The Special One« rozpala Rzym" - pisze "Corriere dello Sport". Portugalczyka z entuzjazmem wita sama burmistrz Virgina Raggi, a jeden z artystów postanowił stworzyć mural z podobizną Mourinho, o czym piszą już media w całej Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo Magia Zielińskiego! Cudowne przyjęcie i kapitalna asysta Polaka [ELEVEN SPORTS]

Jose Mourinho przywitany przez wszystkich w Rzymie. Zaskakujący mural z podobizną trenera

Na jednym z budynków w dzielnicy Testaccio w Rzymie powstał mural z Jose Mourinho, siedzącym na skuterze marki Vespa. Portugalczyk ma zawinięty wokół szyi szalik z barwami AS Romy, w kieszeni marynarki poszetkę z barwami włoskiej flagi, a na skuterze widać logo klubu i podpis "Specialone". Według "The Athletic" autorem muralu jest Harry Greb.

Tottenham Hotspur rozwiązał kontrakt z Jose Mourinho 19 kwietnia. Władze klubu ogłosiły zaskakującą decyzję na kilka dni przed EFL Cup. Finalnie londyńczycy przegrali z Manchesterem City 0:1. Dwa tygodnie później AS Roma poinformowała o dojściu do porozumienia z 58-latkiem. Szkoleniowiec rozpocznie pracę we włoskim klubie od sezonu 2021/2022.

Jak poinformował włoski dziennikarz Tancredi Palmeri, Mourinho przez dwa następne sezony będzie pobierał dwie pensje. Jego trzyletni kontrakt z AS Romą jest wart 7 milionów euro za rok, jednak jeszcze więcej będzie dostawał od Tottenhamu. W sezonach 2021/22 i 2022/23 klub z Londynu będzie mu wypłacał po 9 milionów euro za każdy z nich, co łącznie z pensją w Rzymie da aż 16 milionów rocznie.