Lewis Hamilton zdobył setne pole position w karierze

Q1

REKLAMA

Start kwalifikacji został opóźniony o 10 minut w związku z naprawami bariery na zewnętrznej jedenastego zakrętu, uszkodzonej w wyścigu Formuły Regional. Gdy tylko na końcu alei serwisowej zapaliło się zielone światło, na torze pojawili się kierowcy Williamsa i Haasa. Początkowo najszybszy z tej grupy był Nicholas Latifi - tymczasem Russell nie dokończył swojego okrążenia i zjechał do mechaników.

Zobacz wideo Niecodzienne zdarzenie przy 300 km/h. Potężny owad zaatakował kierowcę

Po kilku minutach na torze pojawiła się większość stawki. Do pracy szybko zabrali się kierowcy Mercedesa oraz Red Bulla. Na dziesięć minut przed zakończeniem pierwszego segmentu kwalifikacji, najszybszy czas należał do Bottasa. Za Finem znajdował się Verstappen, Hamilton i Perez. Kierowcy Mercedesa ustanowili jednak swoje okrążenie na pośrednich oponach.

Do walki dołączyli kierowcy Ferrari - trzeci czas ustanowił Sainz, a szósty - Leclerc. Były zespołowy kolega Sainza, Lando Norris, był na bardzo dobrym okrążeniu, jednak tłok w ostatnim sektorze przeszkodził mu w uzyskaniu konkurencyjnego czasu. Świetnym okrążeniem popisał się za to Gasly, który wskoczył na trzecią lokatę. Jedenasty wynik należał za to do Russella.

Sędziowie postanowili przyjrzeć się bliżej sytuacji z końcówki okrążenia Lando Norrisa. Na kilka minut przed zakończeniem sesji na torze pojawiła się większość stawki, łącznie z Hamiltonem. Norris, który był zmuszony do powtórzenia swojego przejazdu, wskoczył na pierwsze miejsce. Trzeci rezultat ustanowił za to Charles Leclerc. W ostatnich chwilach do drugiego segmentu czasówki dostał się Russell. Po pierwszej części kwalifikacji odpadli: Tsunoda, Raikkonen, Schumacher, Latifi oraz Mazepin.

UEFA ukarała kluby za udział w Superlidze. Trzy z nich czeka dotkliwa kara

Q2

Na rozpoczęcie drugiego segmentu kwalifikacji, wszyscy kierowcy z wyjątkiem Giovinazziego, wyjechali na tor na miękkich oponach. W pierwszym pojedynku kierowców Mercedesa górą był Bottas. Show należało jednak do Verstappena. Holender z czasem 1:16.922 jako pierwszy ustanowił rekord we wszystkich częściach okrążenia. Holender był szybszy od Bottasa o 0,478 sekundy, a od Hamiltona - o 0,710 sekundy.

Za pierwszą trójką znajdował się Norris oraz obaj kierowcy Ferrari. Zawodnicy zjechali do garaży, a na torze pozostał tylko George Russell. Kierowca Williamsa ustanowił jednak zaledwie czternasty czas.

"Najpiękniejsza przewrotka, jaką kiedykolwiek widziałem". Kapitalna bramka w MLS [WIDEO]

Na trzy minuty przed końcem kwalifikacji na tor wyjechali wszyscy kierowcy z wyjątkiem Verstappena. Co ciekawe, Lewis Hamilton ustanowił swoje najszybsze okrążenie na używanych oponach, w związku z czym będzie zmuszony do startu na nieco bardziej wyeksploatowanym komplecie. W ostatnich chwilach do Q3 dostał się Perez i Ricciardo. Z czasówką pożegnali się: Stroll, Gasly, Vettel, Giovinazzi i Russell.

Q3

Po kilku minutach ciszy, na tor jednocześnie wyjechali obaj kierowcy McLarena, Ferrari, a także Ocon i Perez. Po paru chwilach poza aleją serwisową znalazła się również pozostała czwórka kierowców. Pierwszy okrążenie ukończył Norris, jednak za chwilę na czoło klasyfikacji wskoczył Ocon oraz kierowcy Ferrari.

Sergio Perez obrócił się na swoim pierwszym kółku. Żółte flagi nie przeszkodziły rywalom - najszybszy czas ustanowił Hamilton. Tuż za nim znaleźli się Verstappen i Bottas. Kierowcy pospiesznie wrócili do swoich garaży, aby przygotować się do swoich ostatnich przejazdów.

Cała dziesiątka ponownie wyjechała na tor w jednej grupie. Okazało się jednak, że walka o pole position zakończyła się już na początku trzeciej części czasówki - żaden z zawodników z pierwszej trójki nie poprawił swojego czasu.

Hamilton zdobył tym samym swoje setne pole position w karierze. Siedmiokrotny mistrz świata był szybszy od Verstappena o 0,036 sekundy. Trzecie miejsce zajął Bottas, który stracił do swojego zespołowego kolegi 0,132 sekundy. Za pierwszą trójką uplasowali się: Leclerc, Ocon, Sainz, Ricciardo, Perez, Norris i Alonso.

Pogoda na koniec sesji:

Temperatura toru: 44°C

Temperatura powietrza: 25°C

Prędkość wiatru: 2,5 m/s

Wilgotność powietrza: 50%

Sucho

Więcej o Formule 1 przeczytasz na portalu f1wm.pl