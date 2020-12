Następca Modricia i Kroosa coraz bliżej gry w Realu. Obniżka o 30 mln euro

Camavinga ma dopiero 18 lat i wzbudza coraz większe zainteresowanie wielu europejskich klubów. We wrześniu doczekał się debiutu w barwach francuskiej kadry w wygranym 4:2 meczu Ligi Narodów z Chorwacją, a miesiąc później stał się najmłodszym strzelcem gola dla reprezentacji od 106 lat. Pokonał wówczas bramkarza w towarzyskim starciu z Ukrainą (7:1).

Selekcjoner Francji stanął w obronie Camavingi. "Musimy uważać na jego rozwój"

W ostatnich tygodniach forma pomocnika mocno spadła ze względu na dużą presję, której jest nieustannie poddawany. Pobicie wszelkich rekordów dot. debiutu w klubie i kadrze, odpowiednio w wieku 16 i 17 lat, a także zmian agenta narobiły sporo szumu wokół jego osoby. W obronę wziął go selekcjoner Francji, Didier Deschamps.

- Jest bardzo młody. Wszystko wydaje mu się łatwiejsze. Musimy uważać na jego rozwój. Jego trener, Julien Stephan zdaje sobie z tego sprawę. Debiut Camavngi w reprezentacji był zbyt wczesny - powiedział Deschamps dla "Le Parisien".

Zmiana agenta pomoże Camavindze w przejściu do Realu Madryt?

Pomimo obniżki formy 18-latka Zinedine Zidane, szkoleniowiec Realu Madryt dalej jest zainteresowany pozyskaniem go. Camavinga trafił na pierwsze strony gazet kilka dni temu, po tym jak zdecydował się na zmianę agenta z Moussy Sissoko, który pracował z nim od dzieciństwa, na agencję Stellar Group, należącą do Jonathana Barnetta [agent Garetha Bale'a - przyp. red.] i dużej amerykańskiej firmy ICM. Zdaniem dziennika "AS" dzięki temu ruchowi Camavinga jest bliżej przejścia do Realu Madryt. Barnett zdaje sobie sprawę, że nie ma lepszego miejsca dla Camavingi niż gra na Santiago Bernabeu, zwłaszcza, że Luka Modrić ma już 35 lat, a Toni Kroos 30, więc zmiana w środku pola jest klubowi z Madrytu bardzo potrzebna.

Wg doniesień dziennika "AS" Rennes jest gotowe sprzedać Camavingę do z Realu już za 50 mln euro, zamiast 80 mln, które żądali Francuzi jeszcze w letnim oknie transferowym.

Camavinga zagrał w bieżącym sezonie w 17 meczach Rennes we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich jednego gola. Z francuskim klubem ma ważny kontrakt do końca czerwca 2022 roku.