Trener Legii komentuje swoją pierwszą porażkę w lidze. "Przestrzegałem moich piłkarzy"

- Ten mecz wyglądał źle. Wszystkie elementy - nawet te najprostsze, jak przyjęcie czy podanie - sprawiały nam problemy. Trzy rzuty karne też były podyktowane zasłużenie, ale po trzecim [w 60. minucie] mieliśmy jeszcze mnóstwo czasu, by odwrócić wynik tego meczu. Niestety, nie odwróciliśmy, bo tak jak mówię, zagraliśmy dzisiaj bardzo słaby mecz - powiedział Czesław Michniewicz w Canal+ po spotkaniu ze Stalą Mielec, który Legia przegrała 2:3.

Michniewicz po meczu ze Stalą: Wydawało się, że jesteśmy optymalnie przygotowani

Mimo porażki ze Stalą, dla której było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie, Legia wciąż jest liderem ekstraklasy. Ale w niedzielę może przestać nim być, jeśli Raków, który teraz ma dwa punkty mniej od drużyny Michniewicza, wygra swój mecz z Piastem. - Przestrzegałem moich piłkarzy, by nie byli za bardzo rozluźnieni. Tym bardziej że te końcówki roku Legia ostatnio miała nie najlepsze [dwie porażki i zwycięstwo w trzech ostatnich sezonach]. Wydawało się, że jesteśmy optymalnie przygotowani, ale na boisku w ogóle nie było tego widać - dodał Michniewicz, dla którego była to pierwsza porażka w lidze jako trenera Legii, w 10. meczu.

Dla Legii i Stali był to już ostatni mecz w tym roku. Ekstraklasę, która kończy granie w ten weekend, czeka teraz blisko sześć tygodni przerwy. Po niej zespół Michniewicza zagra na wyjeździe z Podbeskidziem (31 stycznia, godz. 17.30), a Ojrzyńskiego u siebie ze Śląskiem (1 lutego, godz. 18).

