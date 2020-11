Nowy faworyt do pozyskania Arkadiusza Milika. Rozmawiał już z agentem Polaka

Według Tuttosport i calciomercato.com, działacze Interu odbyli już wstępne spotkanie z agentem Milika i teraz rozpoczną rozmowy bezpośrednio z Napoli. Włosi piszą, że cena za Polaka sięga dziś 18 mln euro, ale w transfer może zostać włączony Matias Vecino. Wtedy mogłoby dojść do wymiany polskiego napastnika za urugwajskiego pomocnika.

Milik w Interze?

Mediolańczycy mają też inną opcję. W styczniu wypożyczyli do Neapolu Matteo Politano za 2 mln euro z obowiązkiem wykupu za 19 mln euro plus premie w lipcu przyszłego roku. Mając to na uwadze, Inter mógłby odpisać pozostałą część kwoty za Politano, w zamian otrzymując Milika za darmo.

Reprezentant Polski został skreślony w Napoli po odmowie podpisania nowego kontraktu, gdy latem szukał nowego pracodawcy. Jego przenosiny do Juventusu i Romy nie powiodły się. Umowa Milika w Neapolu obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Napoli nadal ma nadzieję sprzedać go w styczniu, odzyskując przynajmniej część pieniędzy i zaoszczędzając sześciomiesięczną pensję.

Spekulacji na temat przyszłości Milika nie brakuje. - Milik już w styczniu może wrócić do Ajaxu Amsterdam, który jest gotowy wydać na transfer napastnika nawet 20 mln euro - informuje serwis areanapoli.it. Fiorentina, Inter, Everton, Tottenham, Seviila, Schalke, RB Lipsk. To kluby, które oprócz Juventusu, do tej pory były łączone z transferem Polaka. Według doniesień mediów Milik ma oczekiwać w nowym klubie pensji w wysokości 5,5 mln euro.