Arkadiusz Milik przejdzie do czołowego włoskiego klubu? "Znowu o nim myśli"

Arkadiusz Milik został skreślony w Napoli po odmowie podpisania nowego kontraktu, gdy latem szukał nowego pracodawcy. Obecnie znajduje się poza kadrą Napoli, zarówno w Serie A, jak i Ligi Europy. Jego przenosiny do Juventusu i Romy nie powiodły się. Umowa Milika w Neapolu obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Klub spod Wezuwiusza nadal ma nadzieję sprzedać go w styczniu.

Niedawno włoski "Tuttosport" informował, że polski napastnik może zostać nowym zawodnikiem Interu. Podawana była kwota 18 mln euro, a w ramach rozliczenia do Napoli przeniósłby się Matias Vecino. Mediolańczycy mają też inną opcję. W styczniu wypożyczyli do Neapolu Matteo Politano za 2 mln euro z obowiązkiem wykupu za 19 mln euro plus premie w lipcu przyszłego roku. Mając to na uwadze, Inter mógłby odpisać pozostałą część kwoty za Politano, w zamian otrzymując Milika za darmo.

Ta sama gazeta we wtorkowym wydaniu informuje, że w grze o pozyskanie Milika wciąż pozostaje mistrz Włoch. - Juventus znowu o nim myśli. Jeśli w styczniu zostaną spełnione pewne warunki, Milik może przejść do mistrza Włoch - donosi "Tuttosport". Włoscy dziennikarze podają szczegóły całej operacji, w której istotną rolę odegrałby Sami Khedira, pomocnik Juventusu.

- Jakie pewne warunki? Juventus planuje uszczuplić skład. Sami Khedira jest bardziej otwarty na możliwość rozwiązania kontraktu, który wiąże go z Juventusem do 30 czerwca 2021 r. Odejście Niemca sześć miesięcy wcześniej pozwoliłoby klubowi Juventusu zaoszczędzić około 6 milionów brutto. Ta kwota byłaby wystarczająca, aby zapłacić Milikowi za pierwsze sześć miesięcy w Turynie. Oczywiście należałoby jeszcze dojść do porozumienia z ekipą Napoli - możemy przeczytać na łamach "Tuttosport".

Milik wystąpił ostatni raz w Napoli 8 sierpnia 2020 roku, kiedy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Fiorentina, Inter, Everton, Tottenham, Sevilla, Schalke, RB Lipsk. To kluby, które oprócz Juventusu, do tej pory były łączone z transferem Polaka. Według doniesień mediów Milik ma oczekiwać w nowym klubie pensji w wysokości 5,5 mln euro.