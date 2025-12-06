Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Grabara obronił rzut karny w 91. minucie! "Kapitalna interwencja"
"Kapitalna interwencja" - mówili komentatorzy Eleven Sports po obronie Kamila Grabara rzutu karnego w meczu Bundesligi. To jego trzecia obroniona jedenastka w tych rozgrywkach, a druga w tym sezonie.
Kamil Grabara broni rzut karny
Screen serwis X - Eleven Sports

Była 91. minuta sobotniego meczu 13. kolejki Bundesligi: VFL Wolfsburg - Union Berlin. Przy stanie 3:1 dla gospodarzy, goście mieli rzut karny. Do piłki podszedł 21-letni Austriak Leopold Querfeld, a naprzeciwko niego był Kamil Grabara w bramce. Querfeld uderzył mocno, po ziemi, ale jego intencje znakomicie wyczuł Kamil Grabara i swietnie obronił! 

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Kamil Grabara obronił rzut karny w Bundeslidze

- Kamil Grabara! Kapitalna interwencja bramkarza Wolfsburga. Nawet nie tyle, że pomylił się piłkarz Unionu, ale polski bramkarz doskonale odczytał intencje strzelca i kierunek strzału. Nie mogło być tak dobrze dla Querfelda, bo ostatnio nastrzelał się z rzutów karnych [m.in. dwa razy ostatnio skutecznie wykonał jedenastki w meczu z Bayernem Monachium - red.] - powiedział komentator Eleven Sports. 

Dla Kamila Grabary to 10. obroniony rzut karny w karierze, a trzeci w Bundeslidze (wcześniej w meczach z Hamburger SV w tym sezonie i VFB Stuttgart w poprzednim sezonie). 

Ostatecznie Wolfsburg wygrał z Unionem Berlin 3:1. Gole dla zwycięzców zdobyli Patrick Wimmer (10. minuta), Mohamed Amoura (30.) i Lovro Majer (59.). Dla przegranych trafił Stanley Nsoki (68.). Gospodarze przerwali serię czterech z rzędu meczów w Bundeslidze bez zwycięstwa. 

Wolfsburg po tej wygranej z 12 punktami awansował na 14. miejsce w tabeli i wydostał się ze strefy spadkowej. Union Berlin z 15 punktami jest na 12. pozycji. 

Zobacz także: Była 83. minuta przy wyniku 0:0. Wszystkie oczy na Ewę Pajor

Wolfsburg w następnej kolejce (13 grudnia, godz. 15.30) zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach, a Union Berlin podejmie RB Lipsk (12 grudnia, godz. 20.30). 

Inne sobotnie wyniki Bundesligi: 

  • VFB Stuttgart - Bayern Monachium 0:5 (0:1), 
  • Heidenheim - SC Freiburg 2:1 (0:1), 
  • FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0), 
  • 1. FC Koeln - St. Pauli 1:1 (0:0)

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?