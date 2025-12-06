Grabara obronił rzut karny w 91. minucie! "Kapitalna interwencja"

Była 91. minuta sobotniego meczu 13. kolejki Bundesligi: VFL Wolfsburg - Union Berlin. Przy stanie 3:1 dla gospodarzy, goście mieli rzut karny. Do piłki podszedł 21-letni Austriak Leopold Querfeld, a naprzeciwko niego był Kamil Grabara w bramce. Querfeld uderzył mocno, po ziemi, ale jego intencje znakomicie wyczuł Kamil Grabara i swietnie obronił!

Kamil Grabara obronił rzut karny w Bundeslidze

- Kamil Grabara! Kapitalna interwencja bramkarza Wolfsburga. Nawet nie tyle, że pomylił się piłkarz Unionu, ale polski bramkarz doskonale odczytał intencje strzelca i kierunek strzału. Nie mogło być tak dobrze dla Querfelda, bo ostatnio nastrzelał się z rzutów karnych [m.in. dwa razy ostatnio skutecznie wykonał jedenastki w meczu z Bayernem Monachium - red.] - powiedział komentator Eleven Sports.

Dla Kamila Grabary to 10. obroniony rzut karny w karierze, a trzeci w Bundeslidze (wcześniej w meczach z Hamburger SV w tym sezonie i VFB Stuttgart w poprzednim sezonie).

Ostatecznie Wolfsburg wygrał z Unionem Berlin 3:1. Gole dla zwycięzców zdobyli Patrick Wimmer (10. minuta), Mohamed Amoura (30.) i Lovro Majer (59.). Dla przegranych trafił Stanley Nsoki (68.). Gospodarze przerwali serię czterech z rzędu meczów w Bundeslidze bez zwycięstwa.

Wolfsburg po tej wygranej z 12 punktami awansował na 14. miejsce w tabeli i wydostał się ze strefy spadkowej. Union Berlin z 15 punktami jest na 12. pozycji.

Wolfsburg w następnej kolejce (13 grudnia, godz. 15.30) zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach, a Union Berlin podejmie RB Lipsk (12 grudnia, godz. 20.30).

Inne sobotnie wyniki Bundesligi: