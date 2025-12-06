Kibice Pogoni nie wytrzymali. Wywiesili transparent po angielsku

20 - tyle punktów na półmetku sezonu zdobyła Pogoń Szczecin. Przez to była w drugiej połowie tabeli (a we wtorek 2 grudnia odpadła też z Pucharu Polski), co jest rozczarowaniem dla klubu jeszcze niedawno walczącego o czołowe lokaty w Ekstraklasie i udział w eliminacjach europejskich pucharów. Kibice nie kryją pretensji o tę sytuację.

Pogoń Szczecin zawodzi. Ultrasi pokazali, co o tym sądzą

Na sobotnim meczu domowym z Radomiakiem Radom, ostatnim przed przerwą zimową, ultrasi szczecinian wywiesili dobitne transparenty. Jeden z nich był w języku angielskim, a jego treść to: "Pokazujecie kompletny brak zaangażowania w piłkę nożną. Jeśli nie chcecie poświęcić się dla Pogoni, odejdźcie". Do kogo był on skierowany?

"Jak mówią wtajemniczeni, chodzi tu o zawodników, którzy w większości rozczarowują" - przekazał serwis Weszło. Chwilę wcześniej został wywieszony inny baner, w języku polskim i odnoszący się do konkretnej osoby: "Mariusz '0/9' Mowlik. Masz nosa do transferów".

Mowlik to były piłkarz (jednokrotny reprezentant Polski), a obecnie agent, który miał duży wpływ na przejęcie Pogoni przez Alexa Haditaghiego, a obecnie doradza Kanadyjczykowi i jego współpracownikom przy transferach. Zdaniem ultrasów z miernym skutkiem.

Pogoń Szczecin fatalnie zakończyła pierwszą część sezonu Ekstraklasy. Radomiak Radom odrobił stratę

Ich nastrojów na pewno nie poprawił mecz z Radomiakiem. Mimo że gospodarze przed przerwą objęli prowadzenie 2:0, to w drugiej części dwukrotnie dali się zaskoczyć i wypuścili zwycięstwo z rąk. Przez to pierwszą część sezonu ligowego Pogoń Szczecin zakończy z 21 punktami i pozostanie w dolnej połowie tabeli.

