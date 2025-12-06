Była 83. minuta przy wyniku 0:0. Wszystkie oczy na Ewę Pajor

Była 83. minuta sobotniego pojedynku 13. kolejki ligi hiszpańskiej: FC Barcelona - Costa Adeje Tenerife. Gospodynie sensacyjnie remisowały z szóstą drużyną tabeli 0:0. Właśnie wtedy FC Barcelona zagrała zespołową akcję. Piłkę w polu karnym dostała Aicha Camara i z niemal końcowej linii podała na czwarty metr po ziemi do Ewy Pajor. Polska zawodniczka pokazała wtedy, że ma niesamowity instynkt i zachowała przytomność. Dostawiła tylko nogę na wślizgu, trafiła do siatki i na stadionie zapanowała wielka radość. Faworytki wreszcie bowiem objęły prowadzenie 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Ewa Pajor bohaterką FC Barcelony

Dla Ewy Pajor był to już dziesiąty gol w tym sezonie w lidze hiszpańskiej. Jest ona liderką najskuteczniejszych zawodniczek rozgrywek. Jedną bramkę mniej ma jej koleżanka klubowa - Claudia Pina. Pajor ma też serię czterech meczów z rzędu ze strzelonym golem. Polka dwa razy trafiła z Realem Madryt (wygrana Barcelony aż 4:0), raz z Chelsea (1:1) i raz z Levante (zwycięstwo 4:0). Bramkę Pajor z sobotniego meczu można zobaczyć w linku poniżej.

W 87. minucie FC Barcelona prowadziła już 2:0. Gola zdobyła Alexia Putellas. Takim też wynikiem zakończył się pojedynek. W 90. minucie z boiska zeszła Ewa Pajor. Zastąpiła ją Norweżka Martine Fenger.

Zobacz także: Pogoń za Pogonią! Niesamowite, co zrobili piłkarze Feio

FC Barcelona jest zdecydowanym liderem ligi hiszpańskiej. W 13 spotkaniach ma 36 punktów (12 zwycięstw, jedna porażka i żadnego remisu). Dziewięć punktów mniej ma wicelider - Real Sociedad.

FC Barcelona w środę, 10 grudnia w Lidze Mistrzów zagra u siebie z Benficą.