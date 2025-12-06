Ależ Flick namieszał w składzie! Zdecydował, co z Lewandowskim

Wydawało się, że Robert Lewandowski wraca do wysokiej formy. W starciu z Celtą Vigo (4:2) ustrzelił hat-tricka, a później dołożył bramkę z Athletikiem Bilbao (4:0) - pierwszą w historii na zmodernizowanym Spotify Camp Nou. W meczach z Chelsea (0:3) i Deportivo Alaves (3:1) zaprezentował się słabiej, ale mimo to Hansi Flick postawił na niego od pierwszych minut w spotkaniu z Atletico Madryt. I choć FC Barcelona wygrała 3:1, to sam Polak przeżył koszmar. W 36. minucie poszedł do rzutu karnego, który mógł wyprowadzić drużynę na prowadzenie (2:1), ale mocno się pomylił. Huknął wysoko ponad poprzeczką. "Sfrustrowany", "Ukarany" - pisały o nim hiszpańskie media.

Oto skład Barcelony. Wiemy, co Flick zrobił z Lewandowskim

Kibice zastanawiali się, czy po tak koszmarnym pudle Flick da mu szansę w wyjściowym składzie na mecz z Realem Betis. Ten zaplanowano na sobotę 6 grudnia. Większość hiszpańskich dzienników sugerowała, że passa Polaka w pierwszym składzie zakończy się na pięciu spotkaniach z rzędu. Twierdziły, że w miejsce Lewandowskiego na murawie pojawi się Ferran Torres, który strzelił gola z Atletico.

Nie miała to być jednak kara dla naszego rodaka, a forma odpoczynku przed ważnym meczem Ligi Mistrzów. Bowiem już we wtorek Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Eintrachtem Frankfurt. "W ataku Ferran Torres może dostać kolejną szansę jako środkowy napastnik w ważnym meczu, ponieważ Lewandowski będzie odpoczywał przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów" - pisali dziennikarze. Czy ostatecznie ich przewidywania znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości? Na mniej więcej godzinę przed meczem Barcelona opublikowała skład. Flick sporo namieszał!

Skład FC Barcelony na mecz wyjazdowy z Realem Betis:

Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric, Pedri, Roony - Yamal, Ferran, Rashford.

Początek spotkania Real Betis - FC Barcelona o godzinie 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.