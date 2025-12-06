Aż huczy po losowaniu MŚ 2026. Oto "grupa śmierci"

Holandia, Japonia, Tunezja - oto potencjalni mundialowi rywale reprezentacji Polski, o ile uda jej się przejść dwustopniowe baraże w marcu przyszłego roku (najpierw zagra z Albanią, a potem może zmierzyć się z Ukrainą lub Szwecją). To całkiem interesująca i wyrównana grupa, ale niektóre zestawienia mogą być jeszcze bardziej interesujące.

Oto "grupa śmierci" mistrzostw świata 2026. "Zdecydowanie najtrudniejsza"

W "Mundo Deportivo" ukazał się tekst dotyczący grupy I, gdzie zagrają: Francja, Norwegia, Senegal oraz zwycięzca interkontynentalnego barażu (Iran lub lepszy z pary Boliwia - Surinam). "Grupa śmierci mistrzostw świata 2026" - zawyrokował kataloński dziennik.

"Niektóre grupy są bardziej wyrównane, a inne (mniej - red.). Ale jest jedna, konkretnie grupa I, która jest zdecydowanie najtrudniejsza i dlatego jest to grupa śmierci. Najwyżej rozstawiona jest Francja z Kylianem Mbappe na czele" - czytamy. A napastnik Realu Madryt będzie miał okazję zagrać przeciw innej światowej gwieździe.

"Zmierzą się ze sobą dwaj z najlepszych zawodników świata, mający w nadchodzących sezonach zdominować piłkę nożną: Kylian Mbappe i Erling Haaland. Napastnik Realu Madryt ma już na koncie 25 goli i 4 asysty dla swojego klubu w tym sezonie, w porównaniu do 20 trafień oraz trzech asyst napastnika Manchesteru City" - wskazano.

Na lepsze wsparcie może liczyć 26-latek, przez co to "Francja jest faworytem w walce o pierwsze miejsce w grupie lub co najmniej o awans do kolejnej rundy". Co do reszty stawki, to "o ile nie wydarzy się nic zaskakującego, Norwegia i Senegal powinny rywalizować o drugie miejsce".

Reprezentacja Francja ma godnych rywali w grupie I mistrzostw świata 2026?

Skandynawowie zagra na swoim pierwszym turnieju w XXI w. - awansowali do niego, wyprzedzając w grupie eliminacyjnej Włochy, które pokonali dwukrotnie. W kwalifikacjach zdobyli komplet 30 pkt, a ogólnie są niepokonani od 12 meczów. "Z kolei Senegal jest jedną z najlepszych drużyn w Afryce i może pochwalić się wieloma zawodnikami o wysokim poziomie" - podkreśliło "Mundo Deportivo". Dwaj najbardziej znani piłkarze, czyli Sadio Mane i Kalidou Koulibaly, obecnie grają w Arabii Saudyjskiej (odpowiednio Al-Nassr i Al-Hilal), poza nim w składzie są Nicolas Jackson (Bayern Monachium), Ibrahima Mbaye (PSG) czy Pape Matar Sarr (Tottenham).

W tym układzie zwycięzca interkontynentalnego barażu będzie "kopciuszkiem tej grupy". "(Irak, Boliwia i Surinam - red.) nie wydają się mieć potencjału, by pokonać pozostałych, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe i nie byłby to pierwszy raz, kiedy byliśmy świadkami wielkich niespodzianek" - skwitował kataloński dziennik.

Może być tak, że Francja, Norwegia i Senegal w komplecie awansują do 1/16 finału. W końcu z każdej z 12 grup wyjdą po dwie drużyny, a do fazy pucharowej dostanie się też osiem z 12 z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Mistrzostwa świata 2026 w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca.

