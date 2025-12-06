Media: Trener rewelacji Ekstraklasy odchodzi z klubu! Sensacja

Arka Gdynia zdobyła w tym sezonie 21 punktów - zdecydowaną większość tego dorobku (20 punktów) gdynianie wywalczyli na własnym stadionie. W sobotę nie było inaczej. Arka zagrała dziś bardzo dobry mecz i wygrała 1:0 z Motorem Lublin. Dzięki temu zespół Dawida Szwargi opuścił strefę spadkową.

Szwarga odejdzie z Arki? Tego nikt się nie spodziewał

Biorąc pod uwagę skład Arki - jest to naprawdę duże osiągnięcie byłego trenera Rakowa Częstochowa. Dlatego sporą niespodzianką jest informacja, że... szkoleniowiec ma opuścić Gdynię.

"Jeśli nie dojdzie do szalonego zwrotu akcji, to sobotni mecz z Motorem Lublin był ostatnim dla Dawida Szwargi w roli trenera Arki Gdynia. Słyszymy, że szkoleniowiec jeszcze przed meczem zapowiedział swoje odejście" - informuje portal meczyki.pl.

"Klub został poinformowany o decyzji Szwargi przed weekendem - chce on odejść. O ile nie dojdzie do jeszcze jednego zwrotu akcji (wcześniej, jeszcze w tym tygodniu, zanosiło się na kontynuację pracy), to beniaminek będzie musiał zatrudnić nowego trenera" - czytamy.

Szwarga został zapytany wprost o swoje odejście podczas konferencji prasowej po dzisiejszym meczu z Motorem Lublin (1:0). - Zobaczymy. To nasza wspólna decyzja. Musimy rozumieć, że jeśli chcemy zrobić postęp, to nie ma innego sposobu niż inwestować - stwierdził, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Następnie próbował ukrócić ten temat. - To są rozmowy, które musimy prowadzić w zamkniętym gronie. Na pewno nie na konferencji prasowej po zwycięskim meczu. Trudne sprawy czy rozmowy zostawmy za zamkniętymi drzwiami - dodał.

Szkoleniowiec wydaje się zmęczony warunkami pracy w Gdyni. - Nie jestem idiotą. Każdy klub ma swoją tożsamość i możliwości, ale jeżeli nasz główny rywal w walce o utrzymanie otrzymuje 19 milionów złotych z urzędu miasta, to jeśli myślimy, że utrzymamy się w lidze pracą sztabu, to tak to nie wygląda. W piłce najważniejsi są piłkarze, to do nich należy boisko - zaznaczył.

Arka Gdynia jest beniaminkiem Ekstraklasy. Obecnie podopieczni Dawida Szwargi zajmują 11. miejsce w tabeli, ale nad znajdującą się w strefie spadkowej Legią Warszawa mają tylko dwa punkty przewagi.