Kamiński z kolejnym golem w Bundeslidze. Wyprowadził Wolfsburg na prowadzenie [WIDEO]

28 meczów ma na koncie Jakub Kamiński w Bundeslidze. W sobotę, 13 maja rozgrywa swoje 29. spotkanie, w którym po raz kolejny pokazał, że jest potrzebny drużynie. Minął niespełna kwadrans, a Polak wpisał się na listę strzelców. To kolejny dowód jego dobrej formy. Nie tak dawno dostrzegli ją także Niemcy, którzy nominowali go do nagrody "Rookie of the month". On sam nie ukrywał też, że koledzy z drużyny mają dla niego nowy przydomek. - W klubie mówią o mnie "Maszyna"! - przyznał "Super Expressowi".

Kamiński bohaterem Wolfsburga. Kolejne trafienie

VfL Wolfsburg znajduje się tuż za najlepszą szóstką w tabeli Bundesligi i w ostatnich kolejkach każdy punkt jest niezwykle ważny. A to dlatego, że od szóstego w tabeli Bayeru Leverkusen dzieli go tylko jeden punkt. Szóste miejsce w lidze niemieckiej gwarantuje natomiast grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

W 32. kolejce zespołowi udało się to osiągnąć. To za sprawą wyniku w meczu z Hoffenheim, który otworzył Jakub Kamiński. W 15. minucie Ridle Baku posłał piłkę głęboko w pole karne. Ta minęła się z obrońcami i innymi piłkarzami Wolfsburga, a następnie wyskoczył do niej właśnie Kamiński. Strzałem głową pokonał bramkarza rywali. Do końca meczu padły jeszcze dwie bramki: jedna dla Hoffenheim i druga dla Wolfsburga. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 2:1.

To kolejne trafienie Jakuba Kamińskiego w bieżącym sezonie Bundesligi. Obecnie ma na koncie trzy gole i trzy asysty. Doliczyć do tego trzeba też jedną bramkę w meczu Pucharu Niemiec. Do końca sezonu Bundesligi zostały już tylko dwie kolejki.

VfL Wolfsburg, aby utrzymać tę lokatę, będzie musiał liczyć na korzystny wynik meczu Bayeru Leverkusen z VfB Stuttgart. Odbędzie się on w niedzielę o godz. 15:30. Miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach Wolfsburgowi da porażka ekipy z Leverkusen.