Nazywają go "maszyną". Polak chwali się uznaniem Niemców. Czuje się doceniony

Jakub Kamiński może mówić o całkiem dobrym sezonie w Bundeslidze. Gra regularnie (28 meczów w lidze), zebrał w ostatnich miesiącach sporo pochwał za swoją grę i ugruntował sobie pozycję w pierwszym składzie Wolfsburga. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swoich wrażeniach z gry w Niemczech i o tym, co poprawił w swojej grze. Zyskał też nowy pseudonim w szatni.

Kamiński doceniony w Niemczech

Polski skrzydłowy pozytywnie ocenia swoją postawę w Wolfsburgu. Dość szybko zapracował na uznanie w oczach trenera Niko Kovaca i zaufanie reszty szatni "Wilków".

- Patrzę na ten dorobek z wielkim zadowoleniem. Wchodziłem do szatni Wolfsburga – klubu aspirującego przecież do pierwszej piątki Bundesligi – jako dwudziestolatek. Nowe środowisko, nowy kraj, nowy język… A jednak wywalczyłem sobie miejsce w składzie, co łatwe i oczywiste wcale nie było. Trzeba było cierpliwości, trzeba było pokazania swych umiejętności, żeby zyskać zaufanie trenera - doceniał swoje dokonania z tego sezonu Jakub Kamiński w rozmowie z "Super Expressem".

Kamiński poczynił znaczy progres w swojej grze w obronie. Jest bardzo aktywny z przodu, dużo biega po całej długości boiska. Wzrosła też jego wytrzymałość. W związku z tym dostał nowy pseudonim w drużynie.

- Każdy ze znajomych, który mnie ogląda, podkreśla postęp w zakresie dyscypliny taktycznej w grze defensywnej. "Mądre zachowania" – ja bym to tak określił. Bardzo mocno nad tym pracowałem. Ale że muszę również robić swoją robotę w przodzie, przygotowanie stricte fizyczne, biegowe – sam je tutaj w Niemczech wypracowałem – jest na bardzo wysokim poziomie. W klubie mówią o mnie "Maszyna"! - przyznał polski piłkarz.

Wolfsburg wciąż jest w grze o europejskie puchary. W tej chwili zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 46 punktów. Do szóstego Bayeru Leverkusen traci dwa punkty.

Jakub Kamiński ma ważny kontrakt z Wolfsburgiem do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia go na 10 mln euro.