Murawa grozy. Piłkarze nie wiedzą, na co się piszą. Białaczka, chłoniaki, a to nie koniec

- Ta sprawa zaczęła się już kilka miesięcy temu - przyznaje Sport.pl Petter Landen, dziennikarz szwedzkiego "Expressen". - Siedmioletnią sztuczną murawę na Tele 2 Arenie wymieniono zimą. Od tego czasu właściwie wszystkie drużyny, które tu przyjeżdżały, zgłaszały podobny problem - tłumaczy nam Landen.

"Kiedy gra się nie na trawie, a jakimś żwirze, to grać się odechciewa"

Na Tele 2 Arenę, gdzie na co dzień grają dwa szwedzkie zespoły Djurgardens IF i Hammarby IF, przyjechało Mjallby. To menedżer tego klubu Jacob Lennartsson zamieścił na Twitterze wymowne zdjęcia. Obrazowały nogi piłkarzy jego drużyny po ligowym meczu. Rozcięcia, starcia i zadrapania nie były winą brutalnej gry rywali. Przyjezdni i gospodarze ranili się w trakcie gry.

- Nikt nie ma poważniejszych urazów. Rany zostały odkażone. Zabieg jak u szkolnej pielęgniarki - śmiał się w rozmowie z "Aftonbladet". - W tydzień się zagoi, a potem przyjeżdżamy grać, tym razem z Djurgardens - dodał, sugerując, że znów ekipę medyczną czeka podobna robota.

- Tele 2 Arena to bardzo fajny obiekt, wcześniej nie narzekałem, że mają tu sztuczną trawę. Ale teraz, kiedy gra się tu nie na trawie, a na żwirze, to grać się odechciewa - dodawał. - W futbolu piękny jest kontakt z naturą. Nie sądzę, żeby kluby, które grają na sztucznej nawierzchni, odnosiły z tego korzyści. Potem jeżdżą na wyjazdy i grają na naturalnej trawie - opisywał. Sztuczna murawa kładziona jest na skandynawskich obiektach, by ułatwić funkcjonowanie, głównie z powodu aury. Ta w zimnych i mniej nasłonecznionych miesiącach utrudnia pielęgnację naturalnej nawierzchni. W Sztokholmie uznano, że naturalna trawa by tu długo nie pożyła. Jak mówi nam Petter Landen, mniej więcej połowa szwedzkiej ekstraklasy (Allsvenskan) ma jednak naturalną nawierzchnię.

Po meczu tylko dwóch nie ma skaleczeń. "Ciągłe otwieranie się ran"

Co takiego stało się na Tele 2 Arenie, że nowa sztuczna murawa kaleczy piłkarzy i jest postrachem dla zawodników? Stara nawierzchnia zawierała granulat gumowy. Nowa miała być bardziej miękka, pod trawą zamiast granulatu ma więcej piachu. Choć na pierwszy rzut oka położony kilka miesięcy temu zielony dywan przypominał naturalną nawierzchnię, to okazał się problematyczny. U graczy obu korzystających z obiektu drużyn już na meczach towarzyskich i pucharowych zaobserwowano więcej przypadków otwartych, krwawiących ran.

- Przekazaliśmy zarządcom obiektu, że to nie do przyjęcia - tłumaczył na łamach "Aftonbladet" Goran Rickmer, zajmujący się komunikacją w Hammarby. Do podłoża dosypano więc jeszcze więcej piasku, ale to nie rozwiązało problemu. Piasek, gdy się wzbijał, podrażniał oczy. Wyszło jeszcze gorzej.

- Byłem na wielu różnych boiskach ze sztuczną trawą, ale nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Tu u piłkarzy przez permanentną grę na tym obiekcie obserwujemy ciągłe otwieranie się ran, które się nie goją i mogą prowadzić do infekcji - relacjonował Viktor Helander, trener przygotowania fizycznego Djurgarden. Pytany o skale zjawiska przekazał, że po meczu łatwiej policzyć tych nieporanionych - Jest ich dwóch, trzech - dodał cytowany przez "Aftonbladet".

Robert Lewandowski, który kiedyś na przedmeczowym treningu na Stadionie Narodowym pokazywał, jak po kontakcie z trawą wylatuje z niej piasek, na obiekcie w Sztokholmie miałby teraz Copacabanę. Szwedzi w patowej sytuacji cieszą się, że na tym obiekcie nie gra reprezentacja.

Do śmiechu i żartów z "Copacabany" im jednak daleko, tym bardziej że piłkarz Djurgardens Victor Edvardsen przyznał w rozmowie z mediami, że jeden z kolegów był na chwilę wyłączony z treningów przez infekcję, która powstała w wyniku ran. Ile jeszcze potrwa ta sytuacja?

Pewny tego, co powoduje obrażenia, nie jest nawet dostawca nawierzchni. To jedna z największych firm, która układa sztuczne murawy w Skandynawii. Jej specjaliści wysłali próbki do laboratorium w Belgii, ale nie przyniosło to rozwiązania zagadki. Gdy w kolejnych testach piaskowe wypełnienie zamieniono na gumowe, problem nie zniknął.

Ostatecznie uznano, że na obiekcie należy wymienić płytę pod trawnikiem i poprawić system odprowadzania wody. To zbyt duże jej ilości gromadzące się w trawie mogą zwiększać tarcie między sztuczną trawą a skórą zawodników. Czy to słuszna diagnoza? Szwedzi na sto procent przekonają się w czerwcu, kiedy ma dojść do odpowiednich prac modernizacyjnych.

Sztuczna nawierzchnia a białaczka i chłoniaki

Temat zagrożeń ze strony sztucznych nawierzchni powraca co jakiś czas. W Sport.pl już nieraz opisywaliśmy, że od lat trwają dyskusja i badania, czy sztuczne nawierzchnie nie przyczyniają się czasem do rozwoju nowotworów. Niepokojących sygnałów było kilka. Po tym jak w Anglii na raka zmarł 20-letni bramkarz Leeds, jego tata zaczął nagłaśniać problem sztucznych nawierzchni. W Ameryce jedna z trenerek zaczęła tworzyć listę młodych piłkarzy cierpiących na nowotwory. Zaniepokoiło ją to, u jak wielu jej byłych i obecnych zawodników i zawodniczek zdiagnozowano groźne choroby. Najczęściej krwi: białaczkę, chłoniaki nieziarniacze czy chłoniak Hodgkina. Przez siedem lat zbierania danych na jej liście znalazło się ponad 50 nazwisk. W większości były to osoby grające w bramce. Sprawę szeroko opisywało m.in. CNN.

W Polsce krytykę sztucznych muraw wygłosił m.in. publicysta Zbigniew Masternak. Opisał, jak jego ośmioletni syn trafił do szpitala z gorączką, wysypką i dolegliwościami żołądkowymi. Przyczyną problemów, zdaniem lekarzy, mogła być reakcja alergiczna wywołana kadmem. Kadm może występować w boiskowym granulacie.

Metale ciężkie i ftalany idą do rzek. UE chce zmian

Kategorycznych rozstrzygnięć w sprawie potwierdzenia zagrożeń ze sztucznych boisk nie ma. Toksykolodzy zasłaniają się trudnością w takich badaniach i dłuższym czasem potrzebnym na zebranie wyników. Unia Europejska ma jednak takie boiska na cenzurowanym. Przy produkcji sztucznych muraw chce zakazać stosowania granulatu pochodzącego z opon z recyklingu. Tu Bruksela podpiera się też ich negatywnym wpływem na środowisko.

Badania naukowe wykazały, że związki chemiczne z gumowych placów zabaw i boisk sportowych, choćby popularnych w Polsce Orlików, mogą zanieczyszczać wody (rzeki, morza) szkodliwymi chemikaliami, takimi jak rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), metale ciężkie i ftalany. Na razie średnio idą testy i popularyzacja alternatywnych materiałów, które mogłyby być używane przy produkcji sztucznych nawierzchni. Chodzi tu choćby o korek (robiony z kory dębu korkowego) lub pestki oliwek. Boiska wykonywane z tych materiałów gorzej zachowywały się w chłodniejszym klimacie. Dyrektor jednego z klubów piłkarskich w Danii skarżył się duńskiemu portalowi Altinget, że jego korkowe boisko w ujemnych temperaturach zmieniło się w lodowisko.

Teraz, jak przekazuje nam Landen, kwestia skaleczeń wywołanych po meczach na Telekom 2 Arena rozgrzewa całą Szwecję. - Zrobił się z tego olbrzymi problem – przyznaje. Na razie jeszcze co najmniej na miesiąc piłkarze muszą zacisnąć zęby i odkażać nogi po meczach.