Kamiński zrobił wrażenie w Wolfsburgu. "Jego potencjał jest oczywisty"

Transfer Jakuba Kamińskiego do Wolfsburga ogłoszono już w styczniu, jednak 20-latek do zakończenia sezonu 2021/2022 pozostał w Lechu Poznań i pomógł drużynie sięgnąć po mistrzostwo Polski. Teraz przed młodym skrzydłowym największe dotychczas wyzwanie w karierze - debiutancki sezon w jednej z najlepszych lig świata. W trakcie okresu przygotowawczego Kamiński pokazał, że jest gotowy stanąć do rywalizacji z najlepszymi.

Jakub Kamiński czaruje przed pierwszym sezonem w Wolfsburgu. Niemiecki dziennikarz ocenił szanse Polaka na grę

7 lipca zadebiutował w drużynie Wolfsburga w towarzyskim meczu z WSG Tirol. Kamiński znalazł się w wyjściowej jedenastce, ale wystąpił na nietypowej dla siebie pozycji prawego obrońcy. Nie przeszkodziło mu to jednak w udowodnieniu swojego potencjału ofensywnego. Polak miał udział przy aż trzech bramkach Wolfsburga, a jego zespół wygrał wysoko 7:1.

Kilka dni później Jakub Kamiński pojawił się na boisku w starciu z Brentford. Choć na palcu gry zameldował się dopiero w końcówce spotkania, zdążył znów pokazać się z fantastycznej strony. W 86. minucie znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem ekipy z Premier League i pewnie umieścił piłkę w bramce. Wolfsburg wygrał 4:0.

Po tak znakomitych występach w okresie przygotowawczym pojawia się pytanie, na co może liczyć Kamiński w swoim debiutanckim sezonie w Bundeslidze. Rywalizacja do gry w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Niko Kovaca jest spora. Z drugiej strony, w klubie doskonale zdają sobie sprawę, jaki potencjał drzemie w wychowanku Lecha Poznań.

Dziennikarze portalu WP SportoweFakty o zdanie spytali Leonarda Hartmanna z "Wolfsburger Nachrichten". - Kamiński zrobił całkiem dobre wrażenie w przygotowaniach. Myślę, że na początku będzie wchodził w roli jokera z ławki. Jest jednak graczem, który w przyszłości będzie wychodził w podstawowej jedenastce - uważa niemiecki dziennikarz.

- Jego potencjał jest oczywisty, ale gwiazda to duże słowo. Bundesliga to ciężkie rozgrywki. Jeśli dostanie szanse i pokaże swoje umiejętności, to może być zawodnikiem podstawowej jedenastki. Będzie jednak wymagało od niego lat, by został gwiazdą - dodaje.

Rozgrywki Bundesligi ruszają 5 sierpnia. Wolfsburg pierwszy mecz nowego sezonu rozegra natomiast dzień później. Na własnym boisku podejmie Werder Brema. Jakub Kamiński szansę na oficjalny debiut będzie miał jednak już w sobotę 30 lipca o godzinie 18:00. Wówczas jego zespół zmierzy się z Carl Zeiss Jena w Pucharze Niemiec.

