Przewidywane składy na ostatni mecz Barcelony w USA. Jest dwóch Polaków

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony w połowie lipca tego roku, odchodząc za łączną kwotę 50 milionów euro z Bayernu Monachium. Polski napastnik jak dotąd zagrał w dwóch sparingach klubu z Katalonii, ale wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w nowych barwach. Barcelona zakończy przedsezonowe tournee meczem z New York Red Bulls, czyli zespołem, w którym występuje Patryk Klimala.

Przewidywane składy na mecz Barcelony. Dwóch Polaków od początku

FC Barcelona zagra z New York Red Bulls w nocy z soboty 30 na niedzielę 31 lipca, wieńcząc tym samym przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych. "Amerykanie powinni stawiać niewielki opór, a mecz powinien pójść łatwo. Ich najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem będzie Caden Clark, wypożyczony z RB Lipsk, który dawniej trenował w akademii Barcelony w Arizonie" - czytamy. Dziennikarze zwracają też uwagę na to, że Robert Lewandowski będzie miał trzecią szansę na zdobycie bramki dla Barcelony.

"Zapowiada się na to, że ten mecz będzie dobrą okazją dla Lewandowskiego, by strzelić pierwszą bramkę w nowych barwach. Z Realem Madryt zagrał 45 minut, a z Juventus zwiększył liczbę minut do 60. Xavi nadal będzie dodawał mu pewności siebie, żeby jak najszybciej stał się częścią drużyny" - dodaje "Sport". Na ten moment większe wątpliwości są przy obsadzie obu skrzydeł, bo Xavi bierze pod uwagę Ansu Fatiego, Raphinhę, Ousmane Dembele oraz Pierre-Emericka Aubameyanga. Występ Ferrana Torresa wydaje się wykluczony.

Robert Lewandowski nie będzie jednak jedynym polskim napastnikiem w tym meczu. Zgodnie z przewidywaniami "Sportu" w linii ataku New York Red Bulls wyjdzie Patryk Klimala, zdobywca pięciu goli w 24 meczach tego sezonu. Z kolei na ławce rezerwowych w drużynie MLS będzie Luquinhas, były piłkarz Legii Warszawa.

Mecz FC Barcelony z New York Red Bulls odbędzie się w nocy z 30 na 31 lipca o godzinie 1:00 czasu polskiego. Spotkanie nie będzie transmitowane w Polsce, ponieważ sprzedawca praw medialnych wycofał się z dystrybucji transmisji.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona - New York Red Bulls według "Sportu":

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Jordi Alba, Eric Garcia, Andreas Christensen, Sergino Dest - Pedri, Sergio Busquets, Gavi - Ansu Fati, Robert Lewandowski, Raphinha

New York Red Bulls: Carlos - John Tolkin, Aaron Long, Sean Nealis, Thomas Edwards - Dru Yearwood, Caden Clark, Daniel Edelman - Serge Ngoma, Patryk Klimala, Omir Mosso