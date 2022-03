Bayern miał ogromne szczęście w hicie Bundesligi. Lewandowski zagubiony

Kiedy w 18. minucie gola dla Bayernu Monachium strzelił Niklas Suele, wydawało się, że gospodarze wygrają z Bayerem tak łatwo jak jesienią, gdy na wyjeździe rozbili ich 5:1. Mistrzowie Niemiec mieli coraz większą przewagę, a goście popełniali coraz więcej błędów w obronie.

Sytuacja z golem na 1:0 idealnie podsumowała to, co działo się na boisku w pierwszych minutach. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkarze Bayeru mieli trzy okazje do wybicia piłki poza pole karne. Nie zrobili tego jednak ani Lukas Hradecky, który niepewnie wyszedł z bramki, ani Jonathan Tah, który najpierw źle trafił w piłkę, a później zderzył się z Piero Hincapiem. Nieporadność obrońców wykorzystał Suele, który z bliska dał prowadzenie gospodarzom.

Bayern stracił punkty z Bayerem Leverkusen

Kiedy wydawało się, że kolejne bramki dla Bayernu są kwestią czasu, w 36. minucie rękę gościom podał Thomas Mueller. To on po dośrodkowaniu Kerema Demirbay'a z rzutu wolnego pokonał Svena Ulreicha. Bramka na 1:1 dała Bayerowi nie tylko remis, ale też wiarę w to, że z Monachium można wywieźć komplet punktów.

Tylko przed przerwą goście zmarnowali trzy doskonałe sytuacje. Dwie pierwsze miał Amine Adli. W pierwszej Francuz wykorzystał złe zagranie Dayota Upamecano, minął Ulreicha, ale uderzając na pustą bramkę trafił w słupek. W drugiej, gdy znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, Adli uderzył obok bramki. Tuż przed przerwą nie popisał się też Charles Aranguiz, który w idealnej okazji z bliska uderzył wprost w Ulreicha.

Po przerwie to Bayer też miał najlepszą okazję. Tuż na początku drugiej połowy po podaniu Adliego tylko w boczną siatkę trafił Florian Wirtz. Bayern? Choć okazji mu nie brakowało, to o żadnej z nich nie można powiedzieć, że była stuprocentowa. Nie było tak ani po strzale z dystansu Jamala Musiali, ani po średnim uderzeniu Roberta Lewandowskiego, które poprzedziło bardzo ładne przyjęcie piłki na klatkę piersiową.

Był to jedyny moment w meczu, o którym możemy powiedzieć, że Lewandowski stworzył realne zagrożenie pod bramką Leverkusen. Polak był niewidoczny, sam nie potrafił wypracować sobie okazji strzeleckiej i nie dostawał też dokładnych podań od kolegów. Dla zagubionego w sobotę Lewandowskiego był to drugi z rzędu mecz bez gola w Bundeslidze.

W 88. minucie goście mogli zdobyć decydującą bramkę. Mogli, ale zimnej krwi zabrakło Jeremiemu Frimpongowi. Lewą stroną boiska pomknął Moussa Diaby, a po jego zagraniu Holender znalazł się oko w oko z Ulreichem. Jednak zamiast do bramki zawodnik Bayeru uderzył wprost w bramkarza.

Mimo remisu Bayern wciąż pewnie prowadzi w tabeli. Zespół Juliana Nagelsmanna ma 59 punktów i dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. Bayer jest trzeci i do lidera traci aż 14 punktów.

Już we wtorek Bayern podejmie RB Salzburg w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W sobotę zespół Nagelsmanna zagra zaś na wyjeździe z Hoffenheim. Dzień później Bayer podejmie FC Koeln, a wcześniej, bo w czwartek, zagra na wyjeździe z Atalantą w Lidze Europy.