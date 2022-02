O której do akcji wkracza Bayern i Lewandowski? [TRANSMISJA, STREAM]

Takiej sytuacji w tym sezonie Bayern Monachium jeszcze nie miał. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna w poprzedniej kolejce Bundesligi przegrał 2:4 z Vfl Bochum, natomiast w Lidze Mistrzów zremisował 1:1 z Red Bullem Salzburg. - W drugiej połowie po prostu nie udało nam się strzelić bramki odpowiednio wcześnie. Potrafimy grać lepiej - mówił Julian Nagelsmann przed meczem z Greuther Fuerth.

Bundesliga. Spore osłabienia Bayernu Monachium przed kolejnym meczem

Bayern Monachium podejdzie do meczu z Greuther Fuerth bez kilku ważnych piłkarzy. Julian Nagelsmann nie będzie mógł skorzystać z Manuela Neuera, Leona Goretzki oraz Alphonso Daviesa. Występ Jamala Musiali stoi również pod znakiem zapytania. Szkoleniowiec Bayernu przekazał, że zarówno Kingsley Coman, jak i Serge Gnabry, zmagają się z problemami mięśniowymi. - Musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Dopiero potem podejmiemy decyzję - stwierdził Nagelsmann.

Poprzedni mecz między tymi drużynami zakończył się wygraną Bayernu Monachium (3:1). Wówczas bramki nie zdobył Robert Lewandowski, przez co jego seria ze zdobytą bramką w kolejnych ligowych meczach z rzędu zatrzymała się na 15 spotkaniach. Do tej pory kapitan reprezentacji Polski strzelił trzy gole drużynie z Bawarii, ale wszystkie trafienia zanotował w sezonie 2012/2013, kiedy to jeszcze bronił barw Borussii Dortmund.

Bundesliga. Gdzie i kiedy oglądać najbliższy mecz Bayernu Monachium?

Mecz Bayernu Monachium z Greuther Fuerth rozpocznie się 20 lutego o godzinie 15:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w serwisie Viaplay. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.