Boniek wskazał jedno ze swoich ulubionych piłkarzy. Polak, ale nie Lewandowski

Zbigniew Boniek co jakiś czas pojawia się na łamach włoskiej prasy. Były piłkarz Juventusu i Romy tym razem skomentował ostatni mecz Napoli z Barceloną. Boniek zachwalał Piotra Zielińskiego, który strzelił bramkę na Camp Nou.

Boniek rozpływa się nad Zielińskim. "Przez lata pokazywał wysoki poziom"

- To jeden z moich ulubionych piłkarzy pod względem techniki. Mówią, że późno dojrzał, ale odpowiadam, że przez lata w Neapolu pokazywał wysoki poziom. Nie jest typem, który robi za gwiazdę na boisku, ale to nie znaczy, że nie jest bardzo dobrym graczem. Wręcz przeciwnie, doceniam go tym bardziej, bo zawsze pozostaje sobą. Napoli, także dzięki niemu, gra naprawdę dobrą piłkę - stwierdził Boniek.

Wiceprezydent UEFA nie jest odosobniony w swojej opinii. Doskonała postawa Zielińskiego w tym meczu nie umknęła także uwadze innych ekspertów. Grą Polaka oczarowany jest m.in. były gracz Juventusu Turyn, Fiorentiny, czy właśnie SSC Napoli, Manuele Blasi. Włoch uważa, że Zieliński to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy w Europie.

W meczu Barcelony z Napoli Zieliński pokazał się z dobrej strony, zwłaszcza w pierwszej połowie. Włoskie media wystawiły mu niezłe noty za to spotkanie. Doceniono jego pracę na boisku, rozgrywanie piłki i przede wszystkim zdobytą bramkę. To był siódmy gol Zielińskiego w sezonie. Z drugiej strony zwrócono również uwagę na to, że zbyt dużo czasu spędzał "w cieniu".

Spotkanie rewanżowe 1/16 finału Ligi Europy pomiędzy SSC Napoli i FC Barceloną odbędzie się już 24 lutego o godzinie 21:00. - Jestem przekonany, że Napoli może wyeliminować Barcelonę. Życzę im tego, mają do tego odpowiednią jakość – powiedział Boniek.