Legia Warszawa finalizuje transfer. Wszystko dopięte. "Podpisze kontrakt"

Artur Boruc w bezmyślny sposób zaatakował piłkarza Warty Poznań w 21. kolejce Ekstraklasy i wyleciał z boiska. 41-latek otrzymał karę pieniężną oraz zawieszenie na trzy kolejne mecze, przez co w bramce Wojskowych musi go zastąpić Cezary Miszta. Legia wciąż nie jest pewna najbliższej przyszłości Boruca, w związku z czym szuka na rynku jego następcy.

Richard Strebinger następcą Artura Boruca. Transfer będzie ogłoszony w niedzielę

Austriacki portal OE24.at informuje, że Richard Strebinger zostanie ogłoszony nowym bramkarzem Legii Warszawa w przeciągu najbliższych godzin. Bramkarz ustalił warunki umowy z mistrzami Polski - podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. Przed 29-latkiem są jeszcze obligatoryjne testy medyczne, po których będzie mógł złożyć podpis pod umową. Austriacy dodają, że Strebinger zapewnił sobie ciekawy zapis w umowie.

Były zawodnik Werderu Brema zapewnił sobie możliwość rozwiązania umowy z Legią Warszawa po spełnieniu odpowiednich warunków zapisanych w klauzuli. Zapewne chodzi tutaj o rozwiązanie kontraktu w przypadku spadku Wojskowych z Ekstraklasy. Austriak był obecny na trybunach stadionu Legii przy okazji meczu z Wartą Poznań (0:1). Co wtedy z Arturem Borucem? Legia.net podaje, że 41-latek ma dostać propozycję nowej umowy z Legią, ale musiałby się pogodzić z rolą rezerwowego.

Richard Strebinger występował w latach 2015-2022 w barwach Rapidu Wiedeń. Bramkarz zagrał w tym sezonie w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach i pięciokrotnie udało mu się zachować czyste konto. Tak mała liczba meczów wynika z leczenia kontuzji barku oraz odrzucenia propozycji nowej umowy z Rapidem (obecna była ważna do końca tego sezonu), przez co Strebinger spadł w hierarchii bramkarzy ustalonej przez trenera Ferdinanda Feldhofera.