Dramatyczne chwile w meczu drużyny Polaka. Z każdą sekundą robiło się groźniej

W sobotę Royale Union Saint-Gilloise, w którym gra Kacper Kozłowski, wygrał 3:0 z Royal Charleroi i ma 10 punktów przewagi nad drugim Antwerp. Młody Polak nie znalazł się w kadrze meczowej. W trakcie spotkania doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia.

Dramatyczne zdarzenie w lidze belgijskiej

Pod koniec pierwszej połowy zawodnik USG Dante Vanzeir uderzył Valentine'a Ozornwafora w twarz i po konsultacji VAR dostał czerwoną kartkę. Cios był bardzo bolesny, bo zawodnik Charleroi zaczął zwijać się z ból, co widać na filmie poniżej. Z każdą chwilą robiło się jednak coraz groźniej. Sztab medyczny udzielał pomocy Nigeryjczykowi przez kilka minut, bo ten dwukrotnie tracił przytomność.

Co oczywiste 22-latek nie wyszedł na drugą połowę. Jak poinformował jego klub, zawodnik trafił do szpitala i był przytomny. Nigeryjczyk pozostanie pod obserwacją, gdyż istnieje podejrzenie, że doszło do wstrząśnienia mózgu. Na razie nie wiadomo dokładnie, co tak naprawdę stało się Ozornwaforowi, ale komentator ligi belgijskiej Will Downing przekazał, że piłkarz może pauzować aż do kwietnia.

Winowajca całego zdarzenia Dante Vanzeir przeprosił piłkarza po meczu. W obronie zawodnika USG stanął także jego trener. - On nie jest tego typu człowiekiem. Mam nadzieję, że wzięto pod uwagę, że Dante nigdy nie zrobił czegoś takiego w przeszłości. Mam też nadzieję, że nic takiego już mu się nie przydarzy - stwierdził Felice Mazzu. Na razie nie wiadomo, w ilu spotkania nie będzie mógł zagrać Vanzeir.