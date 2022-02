Real ma nowy plan, jak zdobyć Haalanda. Perez kontaktuje się z otoczeniem Norwega

Na początku lipca wygasa umowa Kyliana Mbappe z Paris Saint Germain. Wszystko wskazuje, że Francuz dołączy latem do Realu Madryt na zasadach wolnego transferu. Żadnych wątpliwości nie ma m.in.: były prezydent Barcelony Joan Gaspart. - Kylian już podpisał kontrakt z Realem, jestem tego pewien. Znam Florentino Pereza i jestem o tym przekonany - mówił w programie radiowym "A Diario". O podpisanej umowie przedwstępnej pisał także "Bild". Oprócz Mbappe Real chciałby ściągnąć także Erlinga Haalanda. Królewscy mogą mieć jednak problem (ze względu na przepisy FFP), aby jednego okienka zakontraktować dwie tak wielkie gwiazdy. Perez ma jednak plan.

Według dortmundzkiego dziennika "Ruhr Nachrichten" prezes Realu skontaktował się z otoczeniem Norwega. I przekazał, że chciałby, by Haaland został w BVB jeszcze na rok, a dopiero następnego lata (2023 r.) przeniósł się do Realu. Priorytetem na to najbliższe okienko ma być Mbappe.

Niemiecka gazeta podkreśla, że już we wtorek Real spotka się z PSG w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów i że będzie to dobra okazja do transferowych negocjacji.

Wada Haalanda

O ile boiskowa postawa Norwega jest godna pochwały, o tyle jego stan zdrowotny zaczyna budzić wątpliwości. Od grudnia 2020 roku Erling złapał aż pięć kontuzji mięśniowych. Być może także z tego powodu Real będzie chciał dać sobie więcej czasu, aby precyzyjniej monitorować rozwój napastnika.

W tym sezonie Bundesligi Haaland rozegrał tylko 14 meczów, ale i tak zdołał strzelić 16 goli i zaliczyć sześć asyst. Skuteczny był także w Lidze Mistrzów (trzy bramki) i w Pucharze Niemiec (trzy trafienia).

PSG pokrzyżuje plany Realu?

Jeszcze inną perspektywę na najbliższe miesiące rzuca "L'Equipe". Francuski dziennik twierdzi, że jeśli Mbappe trafi do Realu, to wicemistrzowie Francji w jego miejsce postarają się ściągnąć... Haalanda! A do pierwszych rozmów pomiędzy PSG a Mino Raiolą, agentem piłkarza, miało już dojść latem zeszłego roku.